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“Нова пошта” повідомила імена та вік співробітників, які загинули під Харковом

Події 22:16   22.10.2023
Оксана Горун
“Нова пошта” повідомила імена та вік співробітників, які загинули під Харковом

Після завершення ідентифікації тіл загиблих компанія “Нова пошта” розмістила пост із їхніми іменами та фото у фейсбуці.

Російська ракета С-300 21 жовтня вбила:

🕯 31-річного Олександра Темнікова

🕯 30-річного Дмитра Герасічкіна

🕯 21-річного Артема Акопова

🕯 22-річного Олександра Біжанова

🕯 28-річного Владислава Панкова

🕯 23-річного Олексія Єрмолу

“Ми обовʼязково розкажемо про кожного. Ми на зв’язку з родинами. Вічна та світла пам’ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким”, – зазначили у “Новій пошті”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 22:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після завершення ідентифікації тіл загиблих компанія “Нова пошта” розмістила пост із їхніми іменами та фото у фейсбуці".