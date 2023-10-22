“Нова пошта” повідомила імена та вік співробітників, які загинули під Харковом

Після завершення ідентифікації тіл загиблих компанія “Нова пошта” розмістила пост із їхніми іменами та фото у фейсбуці.

Російська ракета С-300 21 жовтня вбила:

🕯 31-річного Олександра Темнікова

🕯 30-річного Дмитра Герасічкіна

🕯 21-річного Артема Акопова

🕯 22-річного Олександра Біжанова

🕯 28-річного Владислава Панкова

🕯 23-річного Олексія Єрмолу

“Ми обовʼязково розкажемо про кожного. Ми на зв’язку з родинами. Вічна та світла пам’ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким”, – зазначили у “Новій пошті”.