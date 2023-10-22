“Нова пошта” повідомила імена та вік співробітників, які загинули під Харковом
Після завершення ідентифікації тіл загиблих компанія “Нова пошта” розмістила пост із їхніми іменами та фото у фейсбуці.
Російська ракета С-300 21 жовтня вбила:
🕯 31-річного Олександра Темнікова
🕯 30-річного Дмитра Герасічкіна
🕯 21-річного Артема Акопова
🕯 22-річного Олександра Біжанова
🕯 28-річного Владислава Панкова
🕯 23-річного Олексія Єрмолу
“Ми обовʼязково розкажемо про кожного. Ми на зв’язку з родинами. Вічна та світла пам’ять нашим колегам. Щирі співчуття рідним та близьким”, – зазначили у “Новій пошті”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: новая почта, погибшие, ракетний удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 22:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після завершення ідентифікації тіл загиблих компанія “Нова пошта” розмістила пост із їхніми іменами та фото у фейсбуці".