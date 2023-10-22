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Удар по “Новій пошті” під Харковом: другу ракету досі шукають

Події 21:39   22.10.2023
Оксана Горун
Удар по “Новій пошті” під Харковом: другу ракету досі шукають

Усі свіжі подробиці щодо наслідків ракетного удару по терміналу “Нової пошти” під Харковом в етері нацмарафону ввечері 22 жовтня повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Ще з учорашньої доби більшість травмованих і загиблих було встановлено. Але сьогодні ще одна травмована особа додалася, тобто всього ми маємо шість загиблих і 17 травмованих у наслідок ворожого удару“, – повідомив Чубенко.

Він зазначив, що половина поранених – у стані середньої тяжкості, половина – в тяжкому.

“Здебільшого це люди, які знаходилися в епіцентрі вибуху. Це диво, що загиблих не більше, оскільки всі ці люди знаходилися в одній цій будівлі – в ангарі, який не має ніяких стін майже, перегородок. Але ті особи, які загинули, вони були безпосередньо в місці влучання ракети, до того ж декілька з тіл були сильно обпалені, й необхідно було проводити ДНК-еспертизи для співставлення особи та юридичного визнання саме цієї особи загиблою. Оскільки візуально вже впізнати їх не було можливості”, – пояснив речник прокуратури.

Чубенко також уточнив, що хоча харків’яни чули ввечері 21 жовтня два вибухи, по “Новій пошті” вдарила лише одна ракета.

Удар був ракетою С-300  з території Бєлгородської області. Харків’яни чули два вибухи, але одна з ракет влучила в будівлю підприємства, а іншу шукають – скоріш за все вона влучила десь неподалік, у полі, оскільки вибухів було чутно два“, – сказав представник прокуратури.

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Кримінальне провадження відкрили за статтею “порушення законів та звичаїв війни”. Чубенко наголосив: усі розуміють, хто вчинив цей злочин, — це РФ та її армія.

Зараз основна задача правоохоронців нашого регіону  – це документування воєнних злочинів. Оскільки відповідальність росії, російського воєнно-політичного керівництва – вона неминуча.  Усі розуміють, що немає зараз можливості ані для затримання російських військових, ані для притягнення їх до кримінальної відповідальності, але трибунал неминучий – і ми працюємо над тим, щоб правосуддя та справедливість змогли покарати осіб, які вчиняють ці злочини“, – підсумував Дмитро Чубенко.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 21:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі свіжі подробиці щодо наслідків ракетного удару по терміналу “Нової пошти” під Харковом в етері нацмарафону ввечері 22 жовтня повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко".