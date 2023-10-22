“Цинічна брехня” – командир з Харкова про військові вантажі на “Новій пошті”
Командир 97-го ОМБ 60-ї ОМБр (раніше – ССО “Азов – Харків”) Анатолій Сидоренко відреагував на виправдання російськими терористами вбивства співробітників “Нової пошти” в Коротичі.
“Знищення цивільних об’єктів стало візитівкою країни агресора. Цього разу від нічного обстрілу постраждало почтове відділення в якому загинуло шість людей та 16 отримали поранення. Це все мирні громадяни, працівники пошти.Мої співчуття сім’ям загиблих. Ворожа пропаганда уже розповідає про знищення центру доставки іноземного озброєння і боєприпасів. Це чергова цинічна брехня, якою прикривається знищення обʼєктів котрими щоденно користуються тисячі звичайних українців“, – написав Сидоренко в телеграмі.
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Російські телеграм-канали, коментуючи удар ракетами С-300 по терміналу “Нової пошти” під Харковом, “традиційно” намагаються подати вбивство цивільних як дію, що виправдана якимись воєнними міркуваннями. При цьому жодної єдиної логічної лінії пропагандисти не виробили, тому вигадують кожен своє. Серед версій, що “виправдовують” удар по “Новій пошті”, – усе можливе: від перевезення “сухпайків та медикаментів” до “розміщення боєприпасів” на складах компанії. Подібні абсурдні виправдання звучать у РФ після будь-якого акту терору. Часто – на високому міжнародному рівні. Так, після масового вбивства 59 мирних жителів села Гроза на Харківщині постпред РФ в ООН Небензя оголосив їх усіх “неонацистами” просто на засіданні Ради безпеки ООН.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: новая почта, пропаганда, ракетний удар, Сидоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 16:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир 97-го ОМБ 60-ї ОМБр (раніше – ССО “Азов – Харків”) Анатолій Сидоренко відреагував на виправдання російськими терористами вбивства співробітників “Нової пошти” в Коротичі".