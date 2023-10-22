Серед постраждалих від удару по “Новій пошті” – жителі Харкова – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив подробиці про чоловіків, які отримали поранення під час російської терористичної атаки.
“Російська ракета, яка вночі влучила по терміналу “Нової пошти”, вбила шістьох мирних людей. Ще шістнадцять отримали травми та осколкові поранення, вони шпиталізовані до однієї з лікарень Харкова. Четверо звернулися по амбулаторну медичну допомогу. Постраждалі — мешканці Харкова, Пісочина, Люботина та Ізюма віком від 19 до 49 років“, – повідомив Терехов.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов писав про те, що двоє постраждалих від ракетного удару – у вкрай тяжкому стані. Ще шестеро людей у тяжкому стані, решта отримали поранення середньої тяжкості та легкі. На черговий акт російського тероризму вже відреагував Президент України Володимир Зеленський та посол США в Україні Бріджіт Брінк.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 11:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив подробиці про чоловіків, які отримали поранення під час російської терористичної атаки".