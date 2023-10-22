Рухнула стіна будинку: прокурори показали фото з місця прильоту на Харківщині

Слідчі та прокурори працюють на місці ранкового обстрілу в Куп’янську. Там через удар ворога поранення отримали літня жінка та двоє підлітків.

“22 жовтня приблизно о 7:00 російські військові з артилерії вкотре обстріляли м. Купʼянськ. Під ворожим ударом опинились житлові будинки містян. Наразі відомо про трьох поранених: жінку, 15-річну дівчину та 17-річного хлопця. Усі травмовані госпіталізовані до лікарні“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що дівчина 15 років та жінка 63 років госпіталізовані в тяжкому стані.

За фактом порушення законів та звичаїв війни вже розпочали досудове розслідування.