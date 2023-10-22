Рухнула стіна будинку: прокурори показали фото з місця прильоту на Харківщині
Слідчі та прокурори працюють на місці ранкового обстрілу в Куп’янську. Там через удар ворога поранення отримали літня жінка та двоє підлітків.
“22 жовтня приблизно о 7:00 російські військові з артилерії вкотре обстріляли м. Купʼянськ. Під ворожим ударом опинились житлові будинки містян. Наразі відомо про трьох поранених: жінку, 15-річну дівчину та 17-річного хлопця. Усі травмовані госпіталізовані до лікарні“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що дівчина 15 років та жінка 63 років госпіталізовані в тяжкому стані.
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За фактом порушення законів та звичаїв війни вже розпочали досудове розслідування.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 10:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі та прокурори працюють на місці ранкового обстрілу в Куп’янську. Там через удар ворога поранення отримали літня жінка та двоє підлітків".