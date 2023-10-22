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Рухнула стіна будинку: прокурори показали фото з місця прильоту на Харківщині

Події 10:17   22.10.2023
Оксана Горун
Рухнула стіна будинку: прокурори показали фото з місця прильоту на Харківщині

Слідчі та прокурори працюють на місці ранкового обстрілу в Куп’янську. Там через удар ворога поранення отримали літня жінка та двоє підлітків.

22 жовтня приблизно о 7:00 російські військові з артилерії вкотре обстріляли м. Купʼянськ. Під ворожим ударом опинились житлові будинки містян. Наразі відомо про трьох поранених: жінку, 15-річну дівчину та 17-річного хлопця. Усі травмовані госпіталізовані до лікарні“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що дівчина 15 років та жінка 63 років госпіталізовані в тяжкому стані.

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За фактом порушення законів та звичаїв війни вже розпочали досудове розслідування.

Наслідки обстрілу Куп'янська 22 жовтня 2023

Наслідки обстрілу Куп'янська 22 жовтня 2023 2

Наслідки обстрілу Куп'янська 22 жовтня 2023 3

Наслідки обстрілу Куп'янська 22 жовтня 2023 5

Наслідки обстрілу Куп'янська 22 жовтня 2023 6

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 10:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі та прокурори працюють на місці ранкового обстрілу в Куп’янську. Там через удар ворога поранення отримали літня жінка та двоє підлітків".