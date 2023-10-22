По Харківщині вранці завдали удару: “прильоти” в житлові будинки, є поранені
У ХОВА повідомили, що вранці армія РФ била по Куп’янську. Поранені троє людей – двоє з них підлітки.
“Сьогодні близько 7:00 ранку ворог обстріляв м. Куп’янськ. Є влучання у житлові будинки, зазнали поранення 3 людей. Дівчина 15 років та жінка 63 років госпіталізовані у важкому стані. Хлопець 17 років – в стані середньої тяжкості”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. У тому числі: Першотравневе, Синьківку та Дворічну в Куп’янському районі, Борову – в Ізюмському, Гатище та Бударки – в Чугуївському.
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Найбільш трагічні наслідки мав ракетний удар, якого завдали з території Бєлгородської області двома ракетами С-300 по терміналу “Нової пошти” в Коротичі. Росіяни вбили шістьох людей і поранили ще 16. За даними Синєгубова, двоє поранених – у вкрай тяжкому стані.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: куп'янск, обстріли, поранені, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 08:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили, що вранці армія РФ била по Куп’янську. Поранені троє людей – двоє з них підлітки".