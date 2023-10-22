По Харьковщине утром нанесли удар: «прилеты» в жилые дома, есть раненые
В ХОВА сообщили, что утром армия РФ била по Купянску. Раненые три человека — двое из них подростки.
«Сегодня около 7:00 утра враг обстрелял г. Купянск. Есть попадания в жилые дома, получили ранения три человека. Девушка 15 лет и женщина 63 лет госпитализированы в тяжелом состоянии. Парень 17 лет – в состоянии средней тяжести», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, в течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. В том числе: Первомайское, Синьковку и Двуречную в Купянском районе, Боровую — в Изюмском, Гатище и Бударки — в Чугуевском.
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Наиболее трагические последствия имел ракетный удар, который нанесли с территории Белгородской области двумя ракетами С-300 по терминалу «Новой почты» в Коротиче. Россияне убили шесть человек и ранили еще 16. По данным Синегубова, двое раненых — в крайне тяжелом состоянии.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, обстрелы, поранені, синєгубов, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 08:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили, что утром армия РФ била по Купянску. Раненые три человека — двое из них подростки".