По Харьковщине утром нанесли удар: «прилеты» в жилые дома, есть раненые

В ХОВА сообщили, что утром армия РФ била по Купянску. Раненые три человека — двое из них подростки.

«Сегодня около 7:00 утра враг обстрелял г. Купянск. Есть попадания в жилые дома, получили ранения три человека. Девушка 15 лет и женщина 63 лет госпитализированы в тяжелом состоянии. Парень 17 лет – в состоянии средней тяжести», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. В том числе: Первомайское, Синьковку и Двуречную в Купянском районе, Боровую — в Изюмском, Гатище и Бударки — в Чугуевском.

Наиболее трагические последствия имел ракетный удар, который нанесли с территории Белгородской области двумя ракетами С-300 по терминалу «Новой почты» в Коротиче. Россияне убили шесть человек и ранили еще 16. По данным Синегубова, двое раненых — в крайне тяжелом состоянии.