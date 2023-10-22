«У них не было шанса успеть в укрытия»: комментарий «Новой почты» об ударе
На странице в facebook «Новой почты» опубликовали видео с места «прилета» по терминалу под Харьковом и прокомментировали трагедию.
«Харьковский инновационный терминал. Только что в него попала ракета. Есть погибшие и раненые, в том числе тяжелые. У них не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, мы на связи с больницами и семьями пострадавших. Но это, конечно, не вернет наших людей. Сочувствуем – каждому. Завтра Новая почта объявляет день траура. Мы будем работать и чествовать каждого погибшего героя Новой почты. Каждого погибшего в этой войне», — сказано в обращении предприятия.
Напомним, две российские ракеты С-300 ударили по «Новой почте» в Коротиче в 22:10 21 октября. По данным полиции, в тот момент, в здании терминала находилось 22 человека. Шесть из них погибли, еще 16 — получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие — мужчины в возрасте от 19 до 43 лет. В ГСЧС сообщили о значительное разрушении здания терминала и пожаре на площади около 300 квадратных метров.
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 07:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На странице в facebook «Новой почты» опубликовали видео с места «прилета» по терминалу под Харьковом и прокомментировали трагедию".