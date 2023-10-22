“У них не було шансу встигнути в укриття”: коментар “Нової пошти” про удар
На сторінці у фейсбуці “Нової пошти” опублікували відео з місця “прильоту” по терміналу під Харковом і прокоментували трагедію.
“Харківський інноваційний термінал. Щойно в нього влучила ракета. Є загиблі та поранені, зокрема важкі. У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до. Наразі всім постраждалим надається медична допомога, ми на звʼязку з лікарнями та сімʼями постраждалих. Та це, звісно, не поверне наших людей. Співчуваємо — кожному. Завтра “Нова пошта” оголошує день трауру. Ми будемо працювати та вшановувати кожного загиблого героя Нової пошти. Кожного загиблого в цій війні”, – сказано у зверненні підприємства.
Нагадаємо, дві російські ракети С-300 вдарили по “Новій пошті” в Коротичі о 22:10 21 жовтня. За даними поліції, на той момент у будівлі термінала знаходилося 22 особи. Шість із них загинули, ще 16 – отримали поранення різного ступеня важкості. Постраждалі – чоловіки віком від 19 до 43 років. У ДСНС повідомили про значне руйнування будівлі термінала та пожежу на площі близько 300 квадратних метрів.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 07:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сторінці у фейсбуці “Нової пошти” опублікували відео з місця “прильоту” по терміналу під Харковом і прокоментували трагедію".