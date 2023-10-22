Ракетний удар по “Новій пошті” під Харковом: подробиці з місця (відео)
Рятувальники ДСНС та прокуратура повідомили про наслідки ракетного удару по терміналу “Нової пошти” у селищі Коротич під Харковом.
“О 22:10 російські окупаційні війська здійснили запуск двох ракет типу “С-300” з території Бєлгородскьої області. Два влучання були в Харківському районі – у смт Коротич. Влучання були по будівлі однієї з логістичних компаній на території цього району. Від ракетного удару щонайменше шість осіб загинуло, щонайменше 14 осіб отримали різного ступеня тілесні ушкодження”, – повідомив уночі з місця трагедії спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
На ранок стало відомо, що поранених ще більше – 16. Такі дані надали Генштаб ЗСУ та ДСНС.
“В результаті удару сталася значна руйнація будівлі термінала та пожежа на площі близько 300 кв.м. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 47 чоловік особового складу ДСНС. В 00:14 пожежу було ліквідовано. За попередніми даними 6 осіб загинуло та 16 постраждало”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що на території термінала перебувало 22 особи. Серед постраждалих – чоловіки віком від 19 до 43 років.
“З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні. Фахівці вибухотехнічного управління вилучили уламки ракети С-300. Слідчі разом з криміналістами та судмедексперти проводять огляд тіл загиблих”, – відзначили у відділі комунікації ГУНП.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, новая почта, погибшие, прокуратура, ракетний удар, чубенко;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 07:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС та прокуратура повідомили про наслідки ракетного удару по терміналу “Нової пошти” у селищі Коротич під Харковом".