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Удар по «Новой почте» под Харьковом: все погибшие – работники предприятия

Происшествия 00:51   22.10.2023
Виктория Яковенко
Удар по «Новой почте» под Харьковом: все погибшие – работники предприятия

Все 6 погибших и 14 раненых в результате ракетного удара РФ по терминалу «Новой почты» в Харьковской области – это работники предприятия. Все они при обстреле находились внутри помещения.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Фактически, эти данные могут быть еще не окончательны относительно погибших и раненых. Поскольку разбор завалов продолжается», — сказал Синегубов.

Он также отметил, что тела погибших значительно повреждены, поэтому для идентификации людей нужно будет проводить экспертизу ДНК.

«Тела погибших будут однозначно нуждаться в экспертизе ДНК, поскольку в результате пожара они достаточно изуродованы», — сказал Синегубов.

Среди госпитализированных 7 человек – в состоянии средней тяжести. Еще 7 – в тяжелом, добавил глава ХОВА.

Предварительно, отметил Синегубов, россияне нанесли удары ракетами С-300.

Напомним, по меньшей мере, два взрыва прогремели в Харькове вечером 21 октября около 22:00. Воздушную тревогу в регионе объявили в 22:11, за минуту до первого взрыва. В воздушных силах ВСУ заявляли об угрозе применения баллистического вооружения. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что «Харьков слышит взрывы», а глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал вражеские удары и призвал быть в укрытиях. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ ударила по терминалу «Новой почты» под Харьковом.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 00:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все 6 погибших и 14 раненых в результате ракетного удара РФ по терминалу «Новой почты» в Харьковской области – это работники предприятия. Все они при обстреле находились внутри помещения.".