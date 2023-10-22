Удар по «Новой почте» под Харьковом: все погибшие – работники предприятия
Все 6 погибших и 14 раненых в результате ракетного удара РФ по терминалу «Новой почты» в Харьковской области – это работники предприятия. Все они при обстреле находились внутри помещения.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Фактически, эти данные могут быть еще не окончательны относительно погибших и раненых. Поскольку разбор завалов продолжается», — сказал Синегубов.
Он также отметил, что тела погибших значительно повреждены, поэтому для идентификации людей нужно будет проводить экспертизу ДНК.
«Тела погибших будут однозначно нуждаться в экспертизе ДНК, поскольку в результате пожара они достаточно изуродованы», — сказал Синегубов.
Среди госпитализированных 7 человек – в состоянии средней тяжести. Еще 7 – в тяжелом, добавил глава ХОВА.
Предварительно, отметил Синегубов, россияне нанесли удары ракетами С-300.
Напомним, по меньшей мере, два взрыва прогремели в Харькове вечером 21 октября около 22:00. Воздушную тревогу в регионе объявили в 22:11, за минуту до первого взрыва. В воздушных силах ВСУ заявляли об угрозе применения баллистического вооружения. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что «Харьков слышит взрывы», а глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал вражеские удары и призвал быть в укрытиях. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ ударила по терминалу «Новой почты» под Харьковом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДНК, новая, погибшие, почта, рф, С-300, синегубов, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 00:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все 6 погибших и 14 раненых в результате ракетного удара РФ по терминалу «Новой почты» в Харьковской области – это работники предприятия. Все они при обстреле находились внутри помещения.".