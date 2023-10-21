Удар РФ по «Новой почте» на Харьковщине: погибли 6 человек, 14 – в больнице
Профильные службы работают на месте удара РФ по терминалу «Новой почты» в Харьковской области и ликвидируют последствия, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Это исключительно гражданский объект, россияне совершили очередной террор против мирного населения Харьковщины», — отметил глава ХОВА.
Напомним, по меньшей мере, два взрыва прогремели в Харькове вечером 21 октября около 22:00. Воздушную тревогу в регионе объявили в 22:11, за минуту до первого взрыва. В воздушных силах ВСУ заявляли об угрозе применения баллистического вооружения. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что «Харьков слышит взрывы», а глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал вражеские удары и призвал быть в укрытиях.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новая почта, рф, синегубов, терминал, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2023 в 23:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Профильные службы работают на месте удара РФ по терминалу «Новой почты» в Харьковской области и ликвидируют последствия, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".