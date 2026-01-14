Удар по терминалу «Новой почты» под Харьковом — разбор завалов продолжается 📹

Спасатели ГСЧС 14 января продолжали ликвидировать последствия комбинированного воздушного удара по терминалу «Новой почты» в поселке Коротич Харьковской области в ночь на 13 января.

Чрезвычайники и верхолазы с помощью спецтехники и оборудования демонтировали разрушенные и поврежденные конструкции зданий, расчищали завалы, а также устраняли опасные элементы, представлявшие угрозу для персонала и дальнейшего проведения восстановительных работ, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К выполнению задач привлекли 34 спасателей и 11 единиц инженерной и спецтехники ГСЧС.

Как сообщала МГ «Объектив», в ночь на 13 января российскому комбинированному удару подвергся терминал «Новой почты» в поселке Коротич. Четверо мужчин погибли. Все – сотрудники предприятия: двое работали в сортировочном центре, еще двое – водители партнера-перевозчика. Самому младшему из них было 23 года, самому старшему – 39. Двое из них в момент удара находились в укрытии. Но именно по нему нанесли прицельный ракетный удар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным облпрокуратуры, почтовый терминал атаковали двумя ракетами «Искандер» и четырьмя БпЛА типа «Герань-2». В ГСЧС отметили: смогли спасти 30 человек. Двоих из них достали из-под завалов. Четверо сотрудников «Новой почты» попали в больницу.

Читайте также: Ущерб окружающей среде от войны на Харьковщине достиг более 545 млрд грн