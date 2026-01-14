Live

Удар по терминалу «Новой почты» под Харьковом — разбор завалов продолжается 📹

Происшествия 17:49   14.01.2026
Елена Нагорная
Удар по терминалу «Новой почты» под Харьковом — разбор завалов продолжается 📹

Спасатели ГСЧС 14 января продолжали ликвидировать последствия комбинированного воздушного удара по терминалу «Новой почты» в поселке Коротич Харьковской области в ночь на 13 января.

Чрезвычайники и верхолазы с помощью спецтехники и оборудования демонтировали разрушенные и поврежденные конструкции зданий, расчищали завалы, а также устраняли опасные элементы, представлявшие угрозу для персонала и дальнейшего проведения восстановительных работ, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

К выполнению задач привлекли 34 спасателей и 11 единиц инженерной и спецтехники ГСЧС.

Как сообщала МГ «Объектив», в ночь на 13 января российскому комбинированному удару подвергся терминал «Новой почты» в поселке Коротич. Четверо мужчин погибли. Все – сотрудники предприятия: двое работали в сортировочном центре, еще двое – водители партнера-перевозчика. Самому младшему из них было 23 года, самому старшему – 39. Двое из них в момент удара находились в укрытии. Но именно по нему нанесли прицельный ракетный удар, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным облпрокуратуры, почтовый терминал атаковали двумя ракетами «Искандер» и четырьмя БпЛА типа «Герань-2». В ГСЧС отметили: смогли спасти 30 человек. Двоих из них достали из-под завалов. Четверо сотрудников «Новой почты» попали в больницу.

Читайте также: Ущерб окружающей среде от войны на Харьковщине достиг более 545 млрд грн

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова – главное 14 января: продвижение РФ, приговор судье-предателю
Новости Харькова – главное 14 января: продвижение РФ, приговор судье-предателю
14.01.2026, 17:27
Получил от россиянина взятку в 4,5 тыс. долларов: в Харькове задержали бегунка
Получил от россиянина взятку в 4,5 тыс. долларов: в Харькове задержали бегунка
13.01.2026, 18:09
Харьковщина в огне: последствия обстрелов врага (фото)
Харьковщина в огне: последствия обстрелов врага (фото)
14.01.2026, 09:50
В Харькове возле дома напали на женщину: нашли ли подозреваемого
В Харькове возле дома напали на женщину: нашли ли подозреваемого
14.01.2026, 13:43
Что со светом в Харькове? Облэнерго сообщает об аварийных отключениях
Что со светом в Харькове? Облэнерго сообщает об аварийных отключениях
14.01.2026, 12:02
Удар по терминалу «Новой почты» под Харьковом — разбор завалов продолжается 📹
Удар по терминалу «Новой почты» под Харьковом — разбор завалов продолжается 📹
14.01.2026, 17:49

Новости по теме:

11.01.2026
Под Харьковом БпЛА упал в частном секторе: горел дом, четверо пострадали
10.01.2026
Последствия вечернего обстрела Харькова ликвидировали спасатели (фото)
07.01.2026
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
04.01.2026
Из-за вредной привычки мужчина погиб на Харьковщине
31.12.2025
Пожар бушевал в Харькове: два человека получили ожоги — ГСЧС


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Удар по терминалу «Новой почты» под Харьковом — разбор завалов продолжается 📹», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 января 2026 в 17:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС 14 января продолжали ликвидировать последствия комбинированного воздушного удара по терминалу «Новой почты» в поселке Коротич в ночь на 13 января.".