Новости Харькова — главное за 26 апреля: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:17
В течение ночи в Харькове трижды объявляли воздушную тревогу
Первая длилась с 00:27 до 00:47 — из-за угрозы беспилотников типа «Шахед». Вторая — с 02:10 до 02:28, ее причины не уточнялись. Третья — с 02:59 до 02:53. Ее объявили из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб.
В 03:17 Воздушные силы ВСУ предупреждали о запусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на север Харьковской области.
Ни мэр Харькова Игорь Терехов, ни начальник областной военной администрации Олег Синегубов о «прилетах» по городу ночью не сообщали.
• Дата публикации материала: 26 апреля 2026 в 07:41;