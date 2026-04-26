Новости Харькова — главное за 26 апреля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:17

В течение ночи в Харькове трижды объявляли воздушную тревогу

Первая длилась с 00:27 до 00:47 — из-за угрозы беспилотников типа «Шахед». Вторая — с 02:10 до 02:28, ее причины не уточнялись. Третья — с 02:59 до 02:53. Ее объявили из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб.

В 03:17 Воздушные силы ВСУ предупреждали о запусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на север Харьковской области.

Ни мэр Харькова Игорь Терехов, ни начальник областной военной администрации Олег Синегубов о «прилетах» по городу ночью не сообщали.