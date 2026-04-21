«Недоуклонистки» и заморозки в Харькове — итоги 21 апреля
«Обезличили», но не сняли с учета: продолжение истории женщин, которых сделали «уклонистками». Россияне активизировались на Харьковщине. Удары БпЛА: в Богодухове — раненые женщины, в Харькове повреждены дома. Зоны отдыха готовят к летнему сезону. Тепло задерживается. МГ «Объектив» напоминает главные новости 21 апреля.
Продолжается история женщин, которые неожиданно оказались на воинском учете, а впоследствии — и в розыске как якобы «уклонистки»
После скандала и личного вмешательства министра обороны Украины Федорова бюрократическая машина сдвинулась с места. Но окончательно вопрос еще не решен. Детали рассказала «Объективу» Ирина Логинова. Именно она сделала эту историю публичной. Сейчас женщина уже не находит своих данных в «Резерв+». Однако в базе ТЦК они остаются. Логинова отметила: представитель Минобороны объяснил ей, что такое обезличивание — первый пункт плана. Далее данные должны вообще изъять, но для этого нужно внести изменения в законодательство. На данный момент такой законной процедуры нет. В парламенте уже ждут рассмотрения несколько соответствующих законопроектов. Спикер Харьковского ОТЦК и СП Елена Родина заверила «Объектив»: имели место технические ошибки. До конца апреля всех женщин исключат из воинского учета, как и обещал министр. Подробности истории.
Россияне активизировались на Харьковщине
Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире «Суспільного». Относительно спокойно сейчас только на Великобурлукском направлении. Атаки усилились в районе Волчанска. Под Купянском — сильное обострение. Оккупанты пытаются сократить плацдарм ВСУ на левом берегу Оскола. Однако защитники считают, что от цели захватить Купянск захватчики не отказались.
19 домов повреждены из-за атаки БпЛА на Основянский район Харькова
Налет произошел накануне вечером. В горсовете сообщили: большинство разрушений — в частном секторе, однако досталось и пяти многоэтажкам. В течение дня коммунальники ликвидировали последствия атаки. От нее пострадали семь человек. Сегодня днем российские беспилотники в очередной раз атаковали Богодухов. Три женщины ранены, еще у двух — острая реакция на стресс. Имел место повторный удар, отметили в областной прокуратуре.
В мэрии Харькова сообщили о работах в городских парках
В Саржином яру обновляют популярную клумбу-часы. Циферблат демонтировали и планируют оборудовать светодиодным секундным отсчетом. В то же время в Детском парке, рядом с улицей Тарасенко, готовят к запуску фонтан и искусственный ручей. В «Харьковзеленстрое» обещают завершить работы на обеих локациях до конца недели.
Региональный центр по гидрометеорологии снова прогнозирует заморозки на Харьковщине
22 и 23 апреля по области ожидают до 3 градусов мороза в воздухе. В Харькове — до -2. Синоптик Наталка Диденко сообщила, что быстрого потепления ждать не стоит: оно вероятно только в начале мая.
Терехов сменил гендиректора Харьковского метрополитена: кто возглавил подземку
Сенсация на чемпионате Европы: Зеленский наградил шахматиста из Харькова
Какие дороги сейчас ремонтируют в Харькове — информация мэрии (фото)
Новости по теме:
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 23:00;