«Недоухилянтки» та заморозки в Харкові – підсумки 21 квітня

«Знеособили» але не зняли з обліку: продовження історії жінок, яких зробили «ухилянтками». Росіяни активізувалися на Харківщині. Удари БпЛА: у Богодухові – поранені жінки, у Харкові пошкоджені будинки. Зони відпочинку готують до літнього сезону. Тепло забарилася. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 21 квітня.

Після скандалу та особистого втручання міністра оборони України Федорова бюрократична машина зрушила з місця. Але остаточно питання ще не розв’язали. Деталі розповіла «Об’єктиву» Ірина Логінова. Саме вона зробила цю історію публічною. Зараз жінка вже не знаходить своїх даних у «Резерв плюс». Проте в базі ТЦК вони залишаються. Логінова відзначила: представник Міноборони пояснив їй, що таке знеособлення – перший пункт плану. Далі дані мають взагалі вилучити, але для цього потрібно внести зміни в законодавство. Наразі такої законної процедури немає. У парламенті вже чекають на розгляд декілька відповідних законопроєктів. Речниця Харківського ОТЦК і СП Олена Родіна запевнила «Об’єктив»: мали місце технічні помилки. До кінця квітня усіх жінок вилучать з військового обліку, як і обіцяв міністр. Деталі історії.

<br />

Про це заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері «Суспільного». Відносно спокійно зараз лише на Великобурлуцькому напрямку. Атаки посилилися в районі Вовчанська. Під Куп’янськом – сильне загострення. Окупанти намагаються скоротити плацдарм ЗСУ на лівому березі Осколу. Проте захисники вважають, що від мети захопити Куп’янськ загарбники не відмовилися.

Наліт стався напередодні ввечері. У міській раді повідомили: більшість руйнацій – у приватному секторі, проте дісталося й п’ятьом багатоповерхівкам. Протягом дня комунальники ліквідовували наслідки атаки. Від неї постраждали семеро людей. Сьогодні вдень російські безпілотники вчергове атакували Богодухів. Три жінки поранені, ще у двох – гостра реакція на стрес. Мав місце повторний удар, відзначили в обласній прокуратурі.

У Саржиному яру оновлюють популярну клумбу-годинник. Циферблат демонтували та планують обладнати світлодіодним секундним відліком. Водночас у Дитячому парку, що поруч з вулицею Тарасенка, готують до запуску фонтан і штучний струмок. У «Харківзеленбуді» обіцяють завершити роботи в обох локаціях до кінця тижня.

22 та 23 квітня по області очікують до трьох морозу в повітрі. У Харкові – до -2. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що швидкого потепління чекати не варто: воно ймовірне аж на початку травня.

