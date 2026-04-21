«Недоухилянтки» та заморозки в Харкові – підсумки 21 квітня

Події 23:00   21.04.2026
«Знеособили» але не зняли з обліку: продовження історії жінок, яких зробили «ухилянтками». Росіяни активізувалися на Харківщині. Удари БпЛА: у Богодухові – поранені жінки, у Харкові пошкоджені будинки. Зони відпочинку готують до літнього сезону. Тепло забарилася. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 21 квітня.

Триває історія жінок, які несподівано опинилися на військовому обліку, а згодом – і в розшуку як нібито «ухилянтки»

Після скандалу та особистого втручання міністра оборони України Федорова бюрократична машина зрушила з місця. Але остаточно питання ще не розв’язали. Деталі розповіла «Об’єктиву» Ірина Логінова. Саме вона зробила цю історію публічною. Зараз жінка вже не знаходить своїх даних у «Резерв плюс». Проте в базі ТЦК вони залишаються. Логінова відзначила: представник Міноборони пояснив їй, що таке знеособлення – перший пункт плану. Далі дані мають взагалі вилучити, але для цього потрібно внести зміни в законодавство. Наразі такої законної процедури немає. У парламенті вже чекають на розгляд декілька відповідних законопроєктів. Речниця Харківського ОТЦК і СП Олена Родіна запевнила «Об’єктив»: мали місце технічні помилки. До кінця квітня усіх жінок вилучать з військового обліку, як і обіцяв міністр. Деталі історії.

Росіяни активізувалися на Харківщині

Про це заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері «Суспільного». Відносно спокійно зараз лише на Великобурлуцькому напрямку. Атаки посилилися в районі Вовчанська. Під Куп’янськом – сильне загострення. Окупанти намагаються скоротити плацдарм ЗСУ на лівому березі Осколу. Проте захисники вважають, що від мети захопити Куп’янськ загарбники не відмовилися.

19 будинків пошкоджені через атаку БпЛА на Основ’янський район Харкова

Наліт стався напередодні ввечері. У міській раді повідомили: більшість руйнацій – у приватному секторі, проте дісталося й п’ятьом багатоповерхівкам. Протягом дня комунальники ліквідовували наслідки атаки. Від неї постраждали семеро людей. Сьогодні вдень російські безпілотники вчергове атакували Богодухів. Три жінки поранені, ще у двох – гостра реакція на стрес. Мав місце повторний удар, відзначили в обласній прокуратурі.

У мерії Харкова повідомили про роботи в міських парках

У Саржиному яру оновлюють популярну клумбу-годинник. Циферблат демонтували та планують обладнати світлодіодним секундним відліком. Водночас у Дитячому парку, що поруч з вулицею Тарасенка, готують до запуску фонтан і штучний струмок. У «Харківзеленбуді» обіцяють завершити роботи в обох локаціях до кінця тижня.

Регіональний центр із гідрометеорології знову прогнозує заморозки на Харківщині

22 та 23 квітня по області очікують до трьох морозу в повітрі. У Харкові – до -2. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що швидкого потепління чекати не варто: воно ймовірне аж на початку травня. 

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Терехов змінив гендиректора Харківського метрополітену: хто очолив підземку

Сенсація на чемпіонаті Європи: Зеленський нагородив шахіста з Харкова

Які дороги зараз ремонтують у Харкові — інформація мерії (фото)

Автор: Оксана Горун, Олена Нагорна
