Небезпечні заморозки й опади: прогноз погоди в Харкові та області на 22 квітня

У середу, 22 квітня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень – невеликі опади.

У Харкові вночі будуть заморозки – від 0 до 2 градусів, вдень – від 8 до 10 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі заморозки – від 0 до 3 градусів, вдень – від 7 до 12 тепла.

Вітер північно-західний – 5-10 м/с.

Раніше синоптики попередили: заморозкам у ніч проти 22 квітня присвоєно ІІ рівень небезпечності (помаранчевий). Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що швидкого потепління чекати не варто: воно ймовірне лише на початку травня.