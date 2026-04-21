Небезпечні заморозки й опади: прогноз погоди в Харкові та області на 22 квітня

Погода 21:45   21.04.2026
Олена Нагорна
У середу, 22 квітня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень – невеликі опади.

У Харкові вночі будуть заморозки – від 0 до 2 градусів, вдень – від 8 до 10 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі заморозки – від 0 до 3 градусів, вдень – від 7 до 12 тепла.

Вітер північно-західний – 5-10 м/с.

Раніше синоптики попередили: заморозкам у ніч проти 22 квітня присвоєно ІІ рівень небезпечності (помаранчевий). Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що швидкого потепління чекати не варто: воно ймовірне лише на початку травня.

Читайте також: Сьогодні 21 квітня 2026: яке свято та день в історії

  • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 21:45;

