Опасные заморозки и осадки: прогноз погоды в Харькове и области на 22 апреля

В среду, 22 апреля, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем — небольшие осадки.

В Харькове ночью будут заморозки – от 0 до 2 градусов, днем – от 8 до 10 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью заморозки — от 0 до 3 градусов, днем – от 7 до 12 тепла.

Ветер северо-западный — 5-10 м/с.

Ранее синоптики предупредили: заморозкам в ночь на 22 апреля присвоен ІІ уровень опасности (оранжевый). Синоптик Наталья Диденко сообщила, что быстрого потепления ждать не стоит: оно вероятно только в начале мая.