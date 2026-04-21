Опасные заморозки и осадки: прогноз погоды в Харькове и области на 22 апреля
В среду, 22 апреля, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем — небольшие осадки.
В Харькове ночью будут заморозки – от 0 до 2 градусов, днем – от 8 до 10 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью заморозки — от 0 до 3 градусов, днем – от 7 до 12 тепла.
Ветер северо-западный — 5-10 м/с.
Ранее синоптики предупредили: заморозкам в ночь на 22 апреля присвоен ІІ уровень опасности (оранжевый). Синоптик Наталья Диденко сообщила, что быстрого потепления ждать не стоит: оно вероятно только в начале мая.
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2026 в 21:45;