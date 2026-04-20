Новая угроза с воздуха для Харькова и мор рыбы в Удах — итоги 20 апреля

Новыми беспилотниками двух типов стали все чаще бить по Харькову. Массированный налет «Шахедов» был ночью на Харьковщине. Массовый мор рыбы в реке Уды обнаружили местные жители. Коммунальники спасли кота, который четверо суток просидел на дереве. Краснокнижные цветы цветут в Харькове. МГ «Объектив» напоминает главные новости 20 апреля.

Об обновлении арсенала врага сообщил городской голова Игорь Терехов. Для террора россияне используют «V2U» и «Италмас». Мэр пояснил: первые — фактически аналог «Молнии», но с интегрированным искусственным интеллектом. Вторые — сравнительно небольшие дроны с незначительным объемом взрывчатки. Однако даже такие относительно небольшие БпЛА представляют смертельную угрозу. Поэтому харьковчан призывают реагировать не только на шахедные угрозы, но и на все предупреждения об опасности в воздухе. По данным городского Ситуационного центра, на прошлой неделе россияне нанесли по городу 24 удара, ранив шестерых горожан.

В Берестинском районе десяток беспилотников атаковал элеватор в селе Берестовенька. У двух женщин — острая реакция на стресс, отметили в областной прокуратуре. В Великом Бурлуке в результате удара двух БпЛА загорелся частный дом, ранены мужчина и две пожилые женщины. Взрывы были и в Харькове. Ночью мэр Игорь Терехов сообщил о попадании в Основянском районе и двух пострадавших.

Жители Чугуевского района предоставили «Объективу» видео с места экологической катастрофы. Они засняли состояние реки между поселками Новопокровка и Эсхар. Вода там приобрела неестественный бурый цвет, течением несет мертвую рыбу. Неподалеку от места съемки Уды впадают в Северский Донец. Спикер Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина прокомментировала: по факту загрязнения реки начато досудебное расследование. Сейчас проводят забор проб воды и устанавливают источник загрязнения.

Спасательную операцию в Харькове провели коммунальники. Они помогли спустить на землю кота, который просидел четверо суток на дереве без воды и еды. Подробности привела пресс-служба горсовета. В городские службы в отчаянии обратилась хозяйка животного. Домашний кот выскользнул через открытое окно в квартире, а затем, спасаясь от собаки, залез на дерево. Женщина обращалась к волонтерам, но не получила помощи. Тогда собрала деньги и заплатила скалолазу. Тот спилил ветку с котом. Но животное от испуга снова залезло на дерево. На вторую подобную операцию денег у хозяйки уже не было. На помощь пришли специалисты департамента чрезвычайных ситуаций мэрии и СКП «Харьковзеленстрой». Животное успешно вернули домой.

В Молодежном парке распустились тюльпаны дубравные. Фото опубликовали коммунальщики и предупредили: каждый сорванный цветок — это потерянный шанс на расширение популяции в последующие годы. Поэтому горожан настоятельно призывают только фотографировать и наслаждаться красотой во время прогулок.

