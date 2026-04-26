За сутки на Харьковщине россияне атаковали 16 раз — сводка Генштаба ВСУ

Фронт 08:08   26.04.2026
Елена Нагорная
Шестнадцать раз атаковали в течение минувших суток на Харьковщине российские военные, сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Ветеринарное, Прилипка, Синельниково, Землянки и Зыбино.

На Купянском направлении агрессор восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Петропавловка, Радьковка, Новоосиново, Купянск и Кучеровка.

Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 960 человек. Также противник потерял пять боевых бронированных машин, 76 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 30 крылатых ракет, 2229 беспилотных летательных аппаратов, 160 единиц автомобильной техники.

