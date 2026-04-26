За сутки на Харьковщине россияне атаковали 16 раз — сводка Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Шестнадцать раз атаковали в течение минувших суток на Харьковщине российские военные, сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Ветеринарное, Прилипка, Синельниково, Землянки и Зыбино.
На Купянском направлении агрессор восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Петропавловка, Радьковка, Новоосиново, Купянск и Кучеровка.
Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 960 человек. Также противник потерял пять боевых бронированных машин, 76 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 30 крылатых ракет, 2229 беспилотных летательных аппаратов, 160 единиц автомобильной техники.
Читайте также: Войска РФ продвинулись в направлении Купянска на Харьковщине — DeepState
- • Дата публикации материала: 26 апреля 2026 в 08:08;