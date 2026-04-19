Где шли бои с начала суток на Харьковщине – Генштаб ВСУ

На севере Харьковщины россияне атаковали активнее, чем на Купянщине, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Синельниково, Прилепка, Старица, Волчанск и в направлении Бочкового.

На Купянском направлении россияне трижды пытались прорвать оборону украинских защитников возле населенных пунктов Ковшаровка и Радьковка. Один бой продолжается до сих пор.

Как писала ранее МГ «Объектив», российские войска пытались продвинуться в северной части Харьковской области и прорваться на Купянском направлении, но их оттеснили ВСУ, сообщает Институт изучения войны (ISW).