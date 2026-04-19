Где шли бои с начала суток на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Фронт 18:04   19.04.2026
Оксана Якушко
Где шли бои с начала суток на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: 43 ОАБр

На севере Харьковщины россияне атаковали активнее, чем на Купянщине, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз штурмовали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Синельниково, Прилепка, Старица, Волчанск и в направлении Бочкового.

На Купянском направлении россияне трижды пытались прорвать оборону украинских защитников возле населенных пунктов Ковшаровка и Радьковка. Один бой продолжается до сих пор.

Как писала ранее МГ «Объектив», российские войска пытались продвинуться в северной части Харьковской области и прорваться на Купянском направлении, но их оттеснили ВСУ, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Читайте также: «Проезд был невозможен»: как на окружной Харькова латают ямы по колено (видео)

Автор: Оксана Якушко
Теракт в Киеве: против копов, оставивших мать и сына во время стрельбы, открыли дело
Теракт в Киеве: против копов, оставивших мать и сына во время стрельбы, открыли дело
19.04.2026, 15:27
Новости Харькова — главное за 19 апреля: фронт, пострадавшие, пожары
Новости Харькова — главное за 19 апреля: фронт, пострадавшие, пожары
19.04.2026, 18:08
Смертельное ДТП в Харькове: среди пострадавших – ребенок (видео)
Смертельное ДТП в Харькове: среди пострадавших – ребенок (видео)
19.04.2026, 16:06
Графики движения электричек изменились на Харьковщине – почему
Графики движения электричек изменились на Харьковщине – почему
19.04.2026, 12:52
«Проезд был невозможен»: как на окружной Харькова латают ямы по колено (видео)
«Проезд был невозможен»: как на окружной Харькова латают ямы по колено (видео)
19.04.2026, 17:05
Где шли бои с начала суток на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Где шли бои с начала суток на Харьковщине – Генштаб ВСУ
19.04.2026, 18:04

Новости по теме:

19.04.2026
Где на Харьковщине шли бои за прошедшие сутки — Генштаб ВСУ
16.04.2026
Где сегодня атаковали оккупанты на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
15.04.2026
На севере Харьковщины продолжается бой — Генштаб ВСУ
13.04.2026
Два боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
11.04.2026
Сколько атак войск РФ насчитал Генштаб ВСУ на Харьковщине до «перемирия»


  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2026 в 18:04;

