Где на Харьковщине шли бои за прошедшие сутки — Генштаб ВСУ

На севере Харьковской области и на Купянском направлении россияне пытались наступать, сообщает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении российские войска трижды пытались прорвать оборону украинских подразделений возле населенных пунктов Старица и Волчанск.

На Купянском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции украинских защитников в направлении Новоплатоновки и в районе Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении россияне семь раз атаковали возле населенных пунктов Дробышево, Лиман, Ставки, Новосергеевка.