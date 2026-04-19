Где на Харьковщине шли бои за прошедшие сутки — Генштаб ВСУ
На севере Харьковской области и на Купянском направлении россияне пытались наступать, сообщает Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении российские войска трижды пытались прорвать оборону украинских подразделений возле населенных пунктов Старица и Волчанск.
На Купянском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции украинских защитников в направлении Новоплатоновки и в районе Петропавловки и Песчаного.
На Лиманском направлении россияне семь раз атаковали возле населенных пунктов Дробышево, Лиман, Ставки, Новосергеевка.
• Дата публикации материала: 19 апреля 2026 в 08:20;