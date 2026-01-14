Удар по терміналу «Нової пошти» під Харковом – розбір завалів триває (відео)
Рятувальники ДСНС 14 січня продовжували ліквідовувати наслідки комбінованого повітряного удару по терміналу «Нової пошти» у селищі Коротич Харківської області у ніч проти 13 січня.
Надзвичайники та верхолази за допомогою спецтехніки та обладнання демонтовували зруйновані та пошкоджені конструкції будівель, розчищали завали, а також усували небезпечні елементи, що становили загрозу для персоналу та подальшого проведення відновлювальних робіт, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.
До виконання завдань було залучено 34 рятувальники та 11 одиниць інженерної та спецтехніки ДСНС.
Як повідомляла МГ «Об’єктив», у ніч проти 13 січня російського комбінованого удару зазнав термінал «Нової пошти» у селищі Коротич. Четверо чоловіків загинули. Усі – співробітники підприємства: двоє працювали у сортувальному центрі, ще двоє – водії партнера-перевізника. Наймолодшому з них було 23 роки, найстаршому – 39. Двоє з них у момент удару перебували в укритті. Але саме по ньому завдали прицільного ракетного удару, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За даними облпрокуратури, поштовий термінал атакували двома ракетами “Іскандер” та чотирма БпЛА типу “Герань-2”. У ДСНС зазначили: змогли врятувати 30 людей. Двох із них дістали з-під завалів. Четверо співробітників «Нової пошти» потрапили до лікарні.
