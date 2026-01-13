Live

Чим били окупанти по передмістю Харкова, встановили у прокуратурі

Події 09:22   13.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що вночі 13 січня передмістя Харкова опинилося під комбінованою атакою ворога. 

Спочатку росіяни випустили дві ракети типу “Іскандер-М”, після чого – чотири БпЛА типу “Герань-2”.

Правоохоронці уточнили, що ЗС РФ атакували поштовий термінал у Харківському районі області.

Загинули чотири людини, ще шестеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім того, задокументовано пошкодження двох АЗС”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо,  вибухи в Харкові лунали після опівночі 13 січня. За даними міськради та ХОВА, усі прильоти – за межами міста. Повітряні сили ЗСУ тричі попереджали про швидкісні цілі на Харків – о 00:11, 00:15 та 00:16. Станом на ранок стало відомо про чотирьох загиблих та шістьох постраждалих. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що 42-річний та 40-річний чоловіки – госпіталізовані, 58-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. У ГУ ДСНС України в Харківській області розповіли, що ворог ударив по поштовому терміналу у передмісті. Внаслідок атаки почалася пожежа на площі близько 500 квадратних метрів. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох – з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі

Читайте також: Як пройшла доба на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 08:00

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Чим били окупанти по передмістю Харкова, встановили у прокуратурі
13.01.2026, 09:22
