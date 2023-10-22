Синегубов сообщил о состоянии раненых ракетным ударом по «Новой почте»

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 октября сообщил новые подробности о последствиях российского террористического удара терминалу «Новой почты» под Харьковом.

«Вчера вечером около 22:15 враг нанес ракетный удар с ЗРК С-300 по терминалу «Новой почты» в пгт Коротич Харьковского района. Здание терминала разрушено, произошел пожар. В результате удара погибли 6 человек. 16 человек получили ранения. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро – в тяжелом, остальные – в состоянии средней тяжести и легкие», — сообщил Синегубов.

Напомним, две российские ракеты С-300 ударили по «Новой почте» в Коротиче в 22:10 21 октября. По данным полиции, в тот момент, в здании терминала находилось 22 человека. Шесть из них погибли, еще 16 — получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие — мужчины в возрасте от 19 до 43 лет. В ГСЧС сообщили о значительное разрушении здания терминала и пожаре на площади около 300 квадратных метров.