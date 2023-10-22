Синегубов сообщил о состоянии раненых ракетным ударом по «Новой почте»
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 октября сообщил новые подробности о последствиях российского террористического удара терминалу «Новой почты» под Харьковом.
«Вчера вечером около 22:15 враг нанес ракетный удар с ЗРК С-300 по терминалу «Новой почты» в пгт Коротич Харьковского района. Здание терминала разрушено, произошел пожар. В результате удара погибли 6 человек. 16 человек получили ранения. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, шестеро – в тяжелом, остальные – в состоянии средней тяжести и легкие», — сообщил Синегубов.
Напомним, две российские ракеты С-300 ударили по «Новой почте» в Коротиче в 22:10 21 октября. По данным полиции, в тот момент, в здании терминала находилось 22 человека. Шесть из них погибли, еще 16 — получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие — мужчины в возрасте от 19 до 43 лет. В ГСЧС сообщили о значительное разрушении здания терминала и пожаре на площади около 300 квадратных метров.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новая почта, погибшие, поранені, ракетний удар, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 октября сообщил новые подробности о последствиях российского террористического удара терминалу «Новой почты» под Харьковом".