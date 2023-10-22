Синєгубов повідомив про стан поранених ракетним ударом по “Новій пошті”
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 22 жовтня повідомив нові подробиці про наслідки російського терористичного удару по терміналу “Нової пошти” під Харковом.
“Вчора ввечері, близько 22:15 ворог завдав ракетного удару з ЗРК С-300 по терміналу “Нової пошти” у смт Коротич Харківського району. Будівля термінала зруйнована, сталася пожежа. Внаслідок удару загинуло шість людей. 16 людей зазнали поранення. Двоє з них перебувають у вкрай важкому стані, шестеро – у важкому, решта – в стані середньої тяжкості та легкі”, — повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, дві російські ракети С-300 вдарили по “Новій пошті” в Коротичі о 22:10 21 жовтня. За даними поліції, на той момент у будівлі термінала знаходилося 22 особи. Шість із них загинули, ще 16 – отримали поранення різного ступеня важкості. Постраждалі – чоловіки віком від 19 до 43 років. У ДСНС повідомили про значне руйнування будівлі термінала та пожежу на площі близько 300 квадратних метрів.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 22 жовтня повідомив нові подробиці про наслідки російського терористичного удару по терміналу “Нової пошти” під Харковом".