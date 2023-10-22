Рухнула стена дома: прокуроры показали фото с места «прилета» на Харьковщине

Следователи и прокуроры работают на месте утреннего обстрела Купянска. Там из-за удара врага ранения получили пожилая женщина и два подростка.

«22 октября около 7:00 российские военные из артиллерии в очередной раз обстреляли г. Купянск. Под вражеским ударом оказались жилые дома горожан. Сейчас известно о трех раненых: женщине, 15-летней девушке и 17-летнем парне. Все травмированные госпитализированы в больницу», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что девушка 15 лет и женщина 63 лет госпитализированы в тяжелом состоянии.

По факту нарушения законов и обычаев войны уже начали досудебное расследование.