Рухнула стена дома: прокуроры показали фото с места «прилета» на Харьковщине
Следователи и прокуроры работают на месте утреннего обстрела Купянска. Там из-за удара врага ранения получили пожилая женщина и два подростка.
«22 октября около 7:00 российские военные из артиллерии в очередной раз обстреляли г. Купянск. Под вражеским ударом оказались жилые дома горожан. Сейчас известно о трех раненых: женщине, 15-летней девушке и 17-летнем парне. Все травмированные госпитализированы в больницу», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что девушка 15 лет и женщина 63 лет госпитализированы в тяжелом состоянии.
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По факту нарушения законов и обычаев войны уже начали досудебное расследование.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, обстрелы, поранені, прокуратура, разрушения, руйнування;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 10:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи и прокуроры работают на месте утреннего обстрела Купянска. Там из-за удара врага ранения получили пожилая женщина и два подростка".