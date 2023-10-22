Среди пострадавших от удара по «Новой почте» — жители Харькова — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил подробности о мужчинах, получивших ранения во время российской террористической атаки.
«Российская ракета, попавшая ночью по терминалу «Новой почты», убила шестерых мирных людей. Еще шестнадцать получили травмы и осколочные ранения, они госпитализированы в одну из больниц Харькова. Четверо обратились за амбулаторной медицинской помощью. Пострадавшие – жители Харькова, Песочина, Люботина и Изюма в возрасте от 19 до 49 лет», — сообщил Терехов.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов писал о том, что двое пострадавших от ракетного удара — в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть человек в тяжелом состоянии, остальные получили ранения средней тяжести и легкие. На очередной акт российского терроризма уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский и посол США в Украине Бриджит Бринк.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новая почта, поранені, ракетний удар, терехов;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 11:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил подробности о мужчинах, получивших ранения во время российской террористической атаки".