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Среди пострадавших от удара по «Новой почте» — жители Харькова — Терехов

Происшествия 11:39   22.10.2023
Оксана Горун
Среди пострадавших от удара по «Новой почте» — жители Харькова — Терехов Фото: telegram Игоря Терехова

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил подробности о мужчинах, получивших ранения во время российской террористической атаки.

«Российская ракета, попавшая ночью по терминалу «Новой почты», убила шестерых мирных людей. Еще шестнадцать получили травмы и осколочные ранения, они госпитализированы в одну из больниц Харькова. Четверо обратились за амбулаторной медицинской помощью. Пострадавшие – жители Харькова, Песочина, Люботина и Изюма в возрасте от 19 до 49 лет», — сообщил Терехов.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов писал о том, что двое пострадавших от ракетного удара — в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть человек в тяжелом состоянии, остальные получили ранения средней тяжести и легкие. На очередной акт российского терроризма уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский и посол США в Украине Бриджит Бринк.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 11:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил подробности о мужчинах, получивших ранения во время российской террористической атаки".