Среди пострадавших от удара по «Новой почте» — жители Харькова — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил подробности о мужчинах, получивших ранения во время российской террористической атаки.

«Российская ракета, попавшая ночью по терминалу «Новой почты», убила шестерых мирных людей. Еще шестнадцать получили травмы и осколочные ранения, они госпитализированы в одну из больниц Харькова. Четверо обратились за амбулаторной медицинской помощью. Пострадавшие – жители Харькова, Песочина, Люботина и Изюма в возрасте от 19 до 49 лет», — сообщил Терехов.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов писал о том, что двое пострадавших от ракетного удара — в крайне тяжелом состоянии. Еще шесть человек в тяжелом состоянии, остальные получили ранения средней тяжести и легкие. На очередной акт российского терроризма уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский и посол США в Украине Бриджит Бринк.