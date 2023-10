Посол США отреагировала на ракетный удар по «Новой почте» под Харьковом

Посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала пост в twitter, где подчеркнула, что РФ необходимо привлечь к ответственности.

«Снова за ночь появились ужасающие кадры российского насилия против мирного населения в Украине: в результате ракетного обстрела почтового отделения в Харькове погибли шесть человек и еще больше получили серьезные ранения. Пренебрежение Кремля к жизни должно быть видно всему миру. Соединенные Штаты поддерживают Украину, чтобы привлечь Россию к ответственности», — написала Бринк.

Again overnight horrific images of Russian violence against civilians in Ukraine – a missile attack on a postal office in Kharkiv killed 6 people and seriously injured more. The Kremlin’s disregard for life is for all the world to see. The United States stands with Ukraine to…

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 22, 2023