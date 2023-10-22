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Посол США отреагировала на ракетный удар по «Новой почте» под Харьковом

Мир 10:40   22.10.2023
Оксана Горун
Посол США отреагировала на ракетный удар по «Новой почте» под Харьковом

Посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала пост в twitter, где подчеркнула, что РФ необходимо привлечь к ответственности.

«Снова за ночь появились ужасающие кадры российского насилия против мирного населения в Украине: в результате ракетного обстрела почтового отделения в Харькове погибли шесть человек и еще больше получили серьезные ранения. Пренебрежение Кремля к жизни должно быть видно всему миру. Соединенные Штаты поддерживают Украину, чтобы привлечь Россию к ответственности», — написала Бринк.

 

Ранее кадры с места «прилета» по «Новой почте» в Коротиче опубликовал Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, две российские ракеты С-300 ударили по «Новой почте» в Коротиче в 22:10 21 октября. По данным полиции, в тот момент, в здании терминала находилось 22 человека. Шесть из них погибли, еще 16 — получили ранения различной степени тяжести.  Пострадавшие  — мужчины в возрасте от 19 до 43 лет. В ГСЧС сообщили о значительное разрушении здания терминала и пожаре  на площади около 300 квадратных метров. Руководство «Новой почты» объявило 22 октября день траура.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 10:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала пост в twitter, где подчеркнула, что РФ необходимо привлечь к ответственности".