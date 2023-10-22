Посол США отреагировала на ракетный удар по «Новой почте» под Харьковом
Посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала пост в twitter, где подчеркнула, что РФ необходимо привлечь к ответственности.
«Снова за ночь появились ужасающие кадры российского насилия против мирного населения в Украине: в результате ракетного обстрела почтового отделения в Харькове погибли шесть человек и еще больше получили серьезные ранения. Пренебрежение Кремля к жизни должно быть видно всему миру. Соединенные Штаты поддерживают Украину, чтобы привлечь Россию к ответственности», — написала Бринк.
Again overnight horrific images of Russian violence against civilians in Ukraine – a missile attack on a postal office in Kharkiv killed 6 people and seriously injured more. The Kremlin’s disregard for life is for all the world to see. The United States stands with Ukraine to…
— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 22, 2023
Ранее кадры с места «прилета» по «Новой почте» в Коротиче опубликовал Президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, две российские ракеты С-300 ударили по «Новой почте» в Коротиче в 22:10 21 октября. По данным полиции, в тот момент, в здании терминала находилось 22 человека. Шесть из них погибли, еще 16 — получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие — мужчины в возрасте от 19 до 43 лет. В ГСЧС сообщили о значительное разрушении здания терминала и пожаре на площади около 300 квадратных метров. Руководство «Новой почты» объявило 22 октября день траура.
Читайте также: Синегубов сообщил о состоянии раненых ракетным ударом по «Новой почте»
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Харьков; Теги: Бринк, новая почта, посол, посол США в Украине, ракетний удар;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Посол США отреагировала на ракетный удар по «Новой почте» под Харьковом»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 октября 2023 в 10:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала пост в twitter, где подчеркнула, что РФ необходимо привлечь к ответственности".