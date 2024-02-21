У нас нет плана «Б» — посол США в Украине о пакете помощи

У нас нет плана «Б», потому что мы на 100% сосредоточены на плане «А»: Конгресс одобряет запрос президента, и он подписывает дополнительный запрос для Украины. У меня было два разговора со спикером Палаты представителей США. Он поддерживает Украину и понимает, как важно, чтобы Россия проиграла в этой войне, но Конгресс будет определять время для этого шага.