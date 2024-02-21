У нас нет плана «Б» — посол США в Украине о пакете помощи
У нас нет плана «Б», потому что мы на 100% сосредоточены на плане «А»: Конгресс одобряет запрос президента, и он подписывает дополнительный запрос для Украины. У меня было два разговора со спикером Палаты представителей США. Он поддерживает Украину и понимает, как важно, чтобы Россия проиграла в этой войне, но Конгресс будет определять время для этого шага.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Бринк, допомога, Конгресс США, помощь, посол, сша;
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 15:28;
Корреспондент Бриджит Бринк, посол США в Украине в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У нас нет плана «Б», потому что мы на 100% сосредоточены на плане «А»: Конгресс одобряет запрос президента, и он…".