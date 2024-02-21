Ми не маємо плану “Б” – посол США в Україні про пакет допомоги

У нас немає “плану Б”, тому що ми на 100% зосереджені на “плані А”: Конгрес схвалює запит президента, і він підписує додатковий запит для України. Я мала дві розмови зі спікером Палати представників США. Він підтримує Україну та розуміє, наскільки важливо, щоб Росія програла в цій війні, але Конгрес визначатиме час для цього кроку.