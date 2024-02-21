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Ми не маємо плану “Б” – посол США в Україні про пакет допомоги

Політика 15:28   21.02.2024
Бріджіт Брінк
посол США в Україні
Ми не маємо плану “Б” – посол США в Україні про пакет допомоги

У нас немає “плану Б”, тому що ми на 100% зосереджені на “плані А”: Конгрес схвалює запит президента, і він підписує додатковий запит для України. Я мала дві розмови зі спікером Палати представників США. Він підтримує Україну та розуміє, наскільки важливо, щоб Росія програла в цій війні, але Конгрес визначатиме час для цього кроку.

Автор: Бріджіт Брінк, посол США в Україні
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 15:28;

  • Кореспондент Бріджіт Брінк, посол США в Україні у цій статті розкриває тему новин про те, що "У нас немає “плану Б”, тому що ми на 100% зосереджені на “плані А”: Конгрес схвалює запит президента, і він…".