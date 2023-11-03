Украина не использовала не по назначению ничего из помощи США — посол

Ни одну единицу поставленного (Украине — Ред.) вооружения не использовали не по назначению. Все оружие идет именно на обеспечение тех потребностей, для которых оно и рекомендовано. Это же касается гуманитарных поставок, прямой бюджетной поддержки и других форм помощи. Я лично наблюдаю за этим очень пристально. Это моя прямая ответственность как представителя США в Украине.