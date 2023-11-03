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Украина не использовала не по назначению ничего из помощи США — посол

Мир 12:48   03.11.2023
Бриджит Бринк
посол США в Украине
Украина не использовала не по назначению ничего из помощи США — посол

Ни одну единицу поставленного (Украине — Ред.) вооружения не использовали не по назначению. Все оружие идет именно на обеспечение тех потребностей, для которых оно и рекомендовано. Это же касается гуманитарных поставок, прямой бюджетной поддержки и других форм помощи. Я лично наблюдаю за этим очень пристально. Это моя прямая ответственность как представителя США в Украине.

Автор: Бриджит Бринк, посол США в Украине
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  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 12:48;

  • Корреспондент Бриджит Бринк, посол США в Украине в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ни одну единицу поставленного (Украине — Ред.) вооружения не использовали не по назначению. Все оружие идет именно на обеспечение тех…".