Украина не использовала не по назначению ничего из помощи США — посол
Ни одну единицу поставленного (Украине — Ред.) вооружения не использовали не по назначению. Все оружие идет именно на обеспечение тех потребностей, для которых оно и рекомендовано. Это же касается гуманитарных поставок, прямой бюджетной поддержки и других форм помощи. Я лично наблюдаю за этим очень пристально. Это моя прямая ответственность как представителя США в Украине.
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- • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 12:48;
Корреспондент Бриджит Бринк, посол США в Украине в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ни одну единицу поставленного (Украине — Ред.) вооружения не использовали не по назначению. Все оружие идет именно на обеспечение тех…".