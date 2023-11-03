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Україна не використала не за призначенням нічого з допомоги США – посол

Політика 12:48   03.11.2023
Бріджіт Брінк
посол США в Україні
Україна не використала не за призначенням нічого з допомоги США – посол

Жодну одиницю поставленого (Україні – Ред.) озброєння не використали не за призначенням. Вся зброя йде саме на забезпечення тих потреб, для яких вона і рекомендована. Це ж стосується гуманітарних поставок, прямої бюджетної підтримки та інших форм допомоги. Я особисто спостерігаю за цим дуже пильно. Це моя безпосередня відповідальність як представника США в Україні.

Автор: Бріджіт Брінк, посол США в Україні
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 12:48;

  • Кореспондент Бріджіт Брінк, посол США в Україні у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жодну одиницю поставленого (Україні – Ред.) озброєння не використали не за призначенням. Вся зброя йде саме на забезпечення тих потреб,…".