Україна не використала не за призначенням нічого з допомоги США – посол
Жодну одиницю поставленого (Україні – Ред.) озброєння не використали не за призначенням. Вся зброя йде саме на забезпечення тих потреб, для яких вона і рекомендована. Це ж стосується гуманітарних поставок, прямої бюджетної підтримки та інших форм допомоги. Я особисто спостерігаю за цим дуже пильно. Це моя безпосередня відповідальність як представника США в Україні.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Бринк, помощь, посол, сша;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 12:48;
Кореспондент Бріджіт Брінк, посол США в Україні у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жодну одиницю поставленого (Україні – Ред.) озброєння не використали не за призначенням. Вся зброя йде саме на забезпечення тих потреб,…".