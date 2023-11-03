Україна не використала не за призначенням нічого з допомоги США – посол

Жодну одиницю поставленого (Україні – Ред.) озброєння не використали не за призначенням. Вся зброя йде саме на забезпечення тих потреб, для яких вона і рекомендована. Це ж стосується гуманітарних поставок, прямої бюджетної підтримки та інших форм допомоги. Я особисто спостерігаю за цим дуже пильно. Це моя безпосередня відповідальність як представника США в Україні.