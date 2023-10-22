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Посол США відреагувала на ракетний удар по “Новій пошті” під Харковом

Події 10:40   22.10.2023
Оксана Горун
Посол США відреагувала на ракетний удар по “Новій пошті” під Харковом

Посол США в Україні Бріджіт Брінк опублікувала пост у твіттері, де наголосила, що РФ необхідно притягнути до відповідальності.

“Знову за ніч з’явилися жахливі кадри російського насильства проти мирного населення в Україні: внаслідок ракетного обстрілу поштового відділення в Харкові загинули шестеро людей і ще більше отримали серйозні поранення. Зневагу Кремля до життя має бути видно всьому світу. Сполучені Штати підтримують Україну, щоб притягнути Росію до відповідальності”, – написала Брінк.

 

Раніше кадри з місця “прильоту” по Новій пошті в Коротичі опублікував Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, дві російські ракети С-300 вдарили по “Новій пошті” в Коротичі о 22:10 21 жовтня. За даними поліції, на той момент у будівлі термінала знаходилося 22 особи. Шість із них загинули, ще 16 – отримали поранення різного ступеня важкості. Постраждалі – чоловіки віком від 19 до 43 років. У ДСНС повідомили про значне руйнування будівлі термінала та пожежу на площі близько 300 квадратних метрів. Керівництво “Нової пошти” оголосило 22 жовтня днем жалоби.

Читайте також:  Синєгубов повідомив про стан поранених ракетним ударом по “Новій пошті”

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 10:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Посол США в Україні Бріджіт Брінк опублікувала пост у твіттері, де наголосила, що РФ необхідно притягнути до відповідальності".