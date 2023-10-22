Посол США відреагувала на ракетний удар по “Новій пошті” під Харковом
Посол США в Україні Бріджіт Брінк опублікувала пост у твіттері, де наголосила, що РФ необхідно притягнути до відповідальності.
“Знову за ніч з’явилися жахливі кадри російського насильства проти мирного населення в Україні: внаслідок ракетного обстрілу поштового відділення в Харкові загинули шестеро людей і ще більше отримали серйозні поранення. Зневагу Кремля до життя має бути видно всьому світу. Сполучені Штати підтримують Україну, щоб притягнути Росію до відповідальності”, – написала Брінк.
Під загальним horrific images Russian violence against civilians in Ukraine – місісський напад на postal office в Kharkiv killed 6 people and seriously injured more. The Kremlin’s disregard for life is for all the world to see. The United States stands with Ukraine to…
– Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) October 22, 2023
Раніше кадри з місця “прильоту” по Новій пошті в Коротичі опублікував Президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, дві російські ракети С-300 вдарили по “Новій пошті” в Коротичі о 22:10 21 жовтня. За даними поліції, на той момент у будівлі термінала знаходилося 22 особи. Шість із них загинули, ще 16 – отримали поранення різного ступеня важкості. Постраждалі – чоловіки віком від 19 до 43 років. У ДСНС повідомили про значне руйнування будівлі термінала та пожежу на площі близько 300 квадратних метрів. Керівництво “Нової пошти” оголосило 22 жовтня днем жалоби.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Харків; Теги: Бринк, новая почта, посол, посол США в Украине, ракетний удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2023 в 10:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Посол США в Україні Бріджіт Брінк опублікувала пост у твіттері, де наголосила, що РФ необхідно притягнути до відповідальності".