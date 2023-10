Посол США відреагувала на ракетний удар по “Новій пошті” під Харковом

Посол США в Україні Бріджіт Брінк опублікувала пост у твіттері, де наголосила, що РФ необхідно притягнути до відповідальності.

“Знову за ніч з’явилися жахливі кадри російського насильства проти мирного населення в Україні: внаслідок ракетного обстрілу поштового відділення в Харкові загинули шестеро людей і ще більше отримали серйозні поранення. Зневагу Кремля до життя має бути видно всьому світу. Сполучені Штати підтримують Україну, щоб притягнути Росію до відповідальності”, – написала Брінк.

