Циничная ложь — командир из Харькова о перевозке военных грузов «Новой почтой»

Командир 97-го ОМБ 60-й ОМБр (ранее — ССО «Азов — Харьков») Анатолий Сидоренко отреагировал на оправдания российскими террористами убийства сотрудников «Новой почты» в Коротиче.

«Уничтожение гражданских объектов стало визитной карточкой страны-агрессора. На этот раз от ночных обстрелов пострадало почтовое отделение, в котором погибли шесть человек и 16 получили ранения. Это все мирные граждане, работники почты. Мои соболезнования семьям погибших. Вражеская пропаганда уже рассказывает об уничтожении центра доставки иностранного вооружения и боеприпасов. Это очередная циничная ложь, которой прикрывается уничтожение объектов, которыми ежедневно пользуются тысячи обычных украинцев», — написал Сидоренко в telegram.

Российские telegram-каналы, комментируя удар ракетами С-300 по терминалу «Новой почты» под Харьковом, «традиционно» пытаются представить убийство гражданских как действие, оправданное некими военными соображениями. При этом никакой единой логической линии пропагандисты не выработали, поэтому сочиняют каждый свое. Среди версий, «оправдывающих» удар по «Новой почте», — все возможное: от перевозки «сухпайков и медикаментов» до «размещения боеприпасов» на складах компании. Подобные абсурдные оправдания звучат в РФ после любого акта террора. Часто — на высоком международном уровне. Так, после массового убийства 59 мирных жителей села Гроза на Харьковщине постпред РФ в ООН Небензя объявил их всех «неонацистами» прямо на заседании Совбеза ООН.