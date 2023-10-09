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Совбез ООН по Грозе на Харьковщине: РФ заявила, что била по «неонацистам»

Мир 21:18   09.10.2023
Елена Нагорная
Совбез ООН по Грозе на Харьковщине: РФ заявила, что била по «неонацистам»

Состоялось заседание Совета безопасности ООН, инициированное Украиной из-за российского ракетного удара по селу Гроза Купянского района Харьковской области 5 октября. В результате этой атаки, по последним данным, погибли 52 человека.

В начале заседания заместитель Генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что удар по Грозе стал одним из крупнейших нападений армии РФ на гражданских украинцев с начала полномасштабной войны.

«Одна шестая часть жителей села Гроза уничтожена. Все семьи понесли потери… Специалисты ООН на местах собрали имена 19 женщин, 15 мужчин и одного мальчика. Это все гражданские лица», — подчеркнула Дикарло.

Несмотря на это, постпред РФ в ООН Василий Небензя утверждал, что в Грозе погибли не мирные жители, а «националисты» и «неонацисты».

«Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников, неонацистов. Неслучайно на снимках, опубликованных сразу после удара, все тела принадлежат мужчинам призывного возраста. С такими ситуациями мы сталкивались не раз», — заявил Небензя.

По словам постпреда Франции Николя де Ривьера, ракетная атака РФ на село Гроза — это военное преступление, которому нет никакого оправдания.

«Эта атака, как и все другие преступления, в которых виновата Россия, не останется безнаказанной. Те, кто совершил ее, будут привлечены к ответственности. Франция будет поддерживать украинскую юрисдикцию в МУС для того, чтобы бороться за наказание тех, кто совершил эти преступления», — сказал постпред Франции.

Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Утром 6 октября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара погибли 52 человека. На утро 9 октября были идентифицированы 49 тел.

7 октября представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине посетили место ракетного удара. Они установили имена 35 убитых людей — 19 женщин, 15 мужчин и 8-летнего мальчика, а также имена пяти женщин и одного мужчины, которые получили ранения.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 октября 2023 в 21:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Состоялось заседание Совета безопасности ООН, инициированное Украиной из-за российского ракетного удара по селу Гроза Купянского района Харьковской области 5 октября. В результате этой атаки, по последним данным, погибли 52 человека.".