Радбез ООН по Грозі на Харківщині: РФ заявила, що била по “неонацистах”

Відбулося засідання Ради безпеки ООН, ініційоване Україною через російський ракетний удар по селу Гроза Куп’янського району Харківської області 5 жовтня. Внаслідок цієї атаки, за останніми даними, загинули 52 особи.

На початку засідання заступниця Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло наголосила, що це був одним з найбільших нападів армії РФ на цивільних українців від початку повномасштабної війни.

«Одна шоста частина жителів села Гроза знищена. Усі родини зазнали втрат… Спеціалісти ООН на місцях зібрали імена 19 жінок, 15 чоловіків і одного хлопчика. Це все цивільні особи», – наголосила Дікарло.

Попри це, постпред РФ в ООН Василь Небензя стверджував, що у Грозі загинули не селяни, а «націоналісти» і «неонацисти».

«Як відомо, у момент удару там проходив похорон одного з високопоставлених українських націоналістів. Зрозуміло, в ньому брало участь безліч його подільників, неонацистів. Невипадково, на знімках, опублікованих одразу після удару, всі тіла належать чоловікам призовного віку. З такими ситуаціями ми стикалися не раз», – заявив Небензя.

Постпред Франції Ніколя де Рів’єр наголосив, що ракетна атака РФ на село Гроза – це воєнний злочин, якому немає жодного виправдання.

“Ця атака, як і всі інші злочини, у яких винна Росія, не залишиться безкарною. Тих, хто здійснив її, буде притягнуто до відповідальності. Франція підтримуватиме українську юрисдикцію в МКС для того, щоб боротися за покарання тих, хто скоїв ці злочини”, – сказав постпред Франції.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе-магазин в селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Вранці 6 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару загинули 52 особи. На ранок 9 жовтня було ідентифіковано 49 тіл.

7 жовтня представники Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні відвідали місце ракетного удару. Вони встановили імена 35 убитих людей – 19 жінок, 15 чоловіків та 8-річного хлопчика, а також імена п’яти жінок та одного чоловіка, які отримали поранення.