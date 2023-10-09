Удар по Грозі: кількість загиблих може зрости до 54 осіб – прокуратура

Станом на ранок 9 жовтня спеціалісти за зовнішніми ознаками та за допомогою експрес ДНК-тестів ідентифікували 49 тіл загиблих внаслідок ракетного удару по селу Гроза на Харківщині.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За його даними, наразі зафіксовано щонайменше 51 загиблу особу.

«Також є звернення від родичів щодо 5 осіб, які, ймовірно, знаходились в кафе, але зараз їх немає серед ідентифікованих. Ці особи наразі вважаються безвісти зниклими. Дітей серед них немає. Триває процес відібрання та зіставлення ДНК-матеріалів. Виходячи із заяв родичів, кількість загиблих може зрости до 54 осіб. Через потужність вибуху частини тіл дуже понівечені та обгорілі», – зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе в селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Вранці, 6 жовтня, начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок удару загинули 52 особи.