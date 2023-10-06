Уже 52 загиблих: Синегубов сказав, що в с.Гроза просіють попіл на місці вибуху

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону заявив про те, що загиблих від удару ракети “Іскандер” по кафе в селі Гроза Куп’янського району побільшало. Ще кількох людей продовжують шукати.

“Наразі 52 людини загинули внаслідок цього ракетного обстрілу. Оскільки одна людина померла в медичному закладі. Люди все ще там перебувають, поранення серйозні. Наші підрозділи ДСНС працюють на місці й зараз. Завали ми вже розібрали. Тіла дістали. Зараз відбувається безпосередньо ідентифікація тіл. Ми там будемо фактично пересівати залишки. Оскільки за нашою інформацією там ще могли бути люди”, — сказав Синєгубов.

Він зазначив, що “Іскандер” вдарив безпосередньо по будівлі кафе й вибухова хвиля була серйозною. Тому експерти ще переконаються, що витягли всі останки загиблих.

Щодо поранених, то їхній стан начальник ХОВА назвав “досить критичним”.

“Оскільки поранення серйозні, відповідно й діагнози досить серйозні. Там була й відкрита черепно-мозкова травма й інші. Це кафе було досить невеличке, епіцентр вибуху був безпосередньо по центру фактично цього приміщення”, — пояснив він.

Начальник ХОВА поінформував, що у селі Гроза близько 25 приватних будинків залишилися без вікон.

“На місці працюють волонтери та місцева влада, щоб усунути наслідки прильоту”, – зазначив він.