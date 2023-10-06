Уже 52 погибших: Синегубов сказал что в с. Гроза просеют пепел на месте взрыва
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона заявил о том, что погибших от удара ракеты «Искандер» по кафе в селе Гроза Купянского района стало больше. Еще нескольких человек продолжают искать.
«В настоящее время 52 человека погибли в результате этого ракетного обстрела. Поскольку один человек скончался в медицинском заведении. Люди все еще там находятся, ранения серьезные. Наши подразделения ГСЧС работают на месте и сейчас. Завалы мы уже разобрали. Тела достали. Сейчас происходит непосредственно идентификация тел. Мы там будем фактически пересевать остатки. Поскольку, по нашей информации, там еще могли быть люди», — сказал Синегубов.
Он отметил, что «Искандер» ударил неспоредственно по зданию кафе и взрывная волна была серьезной. Потому экспертам еще предстоит убедиться, что извлекли все останки погибших.
Что касается раненых, то их состояние начальник ХОВА назвал «достаточно критическим».
«Поскольку ранения серьезные, соответственно, и диагнозы достаточно серьезные. Там была и открытая черепно-мозговая травма и другие. Это кафе было довольно небольшое, эпицентр взрыва был непосредственно по центру фактически этого помещения», — пояснил он.
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Начальник ХОВА проинформировал, что в селе Гроза около 25 частных домов остались без окон.
«На месте работают волонтеры и местные власти, чтобы устранить последствия прилета», — отметил он.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 09:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона заявил о том, что погибших от удара ракеты «Искандер» по кафе в селе Гроза Купянского района стало больше. Еще нескольких человек продолжают искать".