Уже 52 погибших: Синегубов сказал что в с. Гроза просеют пепел на месте взрыва

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона заявил о том, что погибших от удара ракеты «Искандер» по кафе в селе Гроза Купянского района стало больше. Еще нескольких человек продолжают искать.

«В настоящее время 52 человека погибли в результате этого ракетного обстрела. Поскольку один человек скончался в медицинском заведении. Люди все еще там находятся, ранения серьезные. Наши подразделения ГСЧС работают на месте и сейчас. Завалы мы уже разобрали. Тела достали. Сейчас происходит непосредственно идентификация тел. Мы там будем фактически пересевать остатки. Поскольку, по нашей информации, там еще могли быть люди», — сказал Синегубов.

Он отметил, что «Искандер» ударил неспоредственно по зданию кафе и взрывная волна была серьезной. Потому экспертам еще предстоит убедиться, что извлекли все останки погибших.

Что касается раненых, то их состояние начальник ХОВА назвал «достаточно критическим».

«Поскольку ранения серьезные, соответственно, и диагнозы достаточно серьезные. Там была и открытая черепно-мозговая травма и другие. Это кафе было довольно небольшое, эпицентр взрыва был непосредственно по центру фактически этого помещения», — пояснил он.

Начальник ХОВА проинформировал, что в селе Гроза около 25 частных домов остались без окон.

«На месте работают волонтеры и местные власти, чтобы устранить последствия прилета», — отметил он.