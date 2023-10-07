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Ракетний удар по Грозі: кількість загиблих може зрости – голова Куп’янщини

Суспільство 09:36   07.10.2023
Вікторія Яковенко
Ракетний удар по Грозі: кількість загиблих може зрости – голова Куп’янщини

Експерти продовжують ідентифікацію тіл загиблих внаслідок ракетного удару РФ по кафе в селі Гроза на Харківщині.

«Ми розуміємо, що до чотирьох людей — це рештки, які потребують експертизи, тому цифра людей, які загинули внаслідок цієї терористичної атаки, вона збільшиться. Але це, скоріше за все, буде зрозуміло з понеділка», – сказав в етері нацмрафону голова Куп’янської РДА Андрій Канашевич.

Він також розповів, що двоє поранених перебувають в стані середньої тяжкості, ще чотири людини – у важкому. За даними на вечір 6 жовтня, лікарям вдалося їх стабілізувати.

«Зареєстровано в цьому населеному пункті було 334 людини. Фактично проживало близько 300 людей. Шоста частина людей загинули. І нині ми розбираємося з приводу того, що можуть бути люди, все ж село розташоване не так далеко від більшого населеного пункту Шевченкове, і, можливо, були люди з Шевченкового. Є у нас чотири заяви стосовно безвісти зниклих», – додав Канашевич.

Читайте також: Половина села загинула. Як у Грозі готуються до масового похорону односельців

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2023 в 09:36;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Експерти продовжують ідентифікацію тіл загиблих внаслідок ракетного удару РФ по кафе в селі Гроза на Харківщині.".