Половина села загинула. Як у Грозі готуються до масового похорону односельців

Правоохоронці та рятувальники закінчили роботу на місці ракетного удару по кафе-крамниці у селі Гроза. За роботою спостерігав кореспондент МГ «Об’єктив».

Люди не можуть оговтатися після жорстокого вбивства рф їхніх односельців.

“Це вбивці – кацапи. Оркі. Отих орків і кацапів потрібно знищувати, а не наш український народ”.

Через добу після трагедії у селі Гроза люди все ще не можуть прийти до тями. Рідні Любові Плетінки всі залишилися живі.

«На роботі всі були. На роботі. Дід на полі, дочка в лікарні. Зять, онук. Усі.»

Хата Любові в двісті метрах від кафе, де сталася трагедія.

Любов Плетінка, мешканка села Гроза

“Воно ж як вирвало. Ну я ж не пом’ятаю, як на землі опинилася. Воно мене привалило”.

Правоохоронці та рятувальники закінчили роботу на місці ракетного удару по кафе-магазину в селі Гроза.

Весь день 6 жовтня рятувальники продовжували пошукові роботи. Із завалів вони діставали рештки тіл загиблих.

Під вечір заступник начальника Головного управління Нацполіції в області Сергій Болвінов повідомив, що правоохоронці та рятувальники закінчили роботу на місці ракетного удару.

“Пів села. Мої двоюрідна сестра, брат, зять. Всі”.

Для ідентифікації загиблих призначені ДНК-експертизи.

Сергій Старіков, начальник Шевченківської селищної військової адміністрації

“Сьогодні в наш відділ поліції приїжджають експерти для того, щоб у родичів взяти ДНК”.

Іван Іванович з Малинівки останній раз розмовляв з донькою по телефону за дві години до ракетного удару. Після цього її телефон не відповідав. 74-річного чоловіка привезли в село Гроза, щоб він здав ДНК.

Іван Іванович, батько загиблої Любові

“За дві години до того прильота вона гладила гардини, не думала йти на поминки. А то, бач, позвали чи умовили”.

Одинадцять фрагментів тіл відправили на експертизу 5 жовтня. Вилучені 6 жовтня рештки тіл також будуть досліджувати з використанням ДНК-лабораторій. Четверо жителів Грози зникли безвісти, серед них двоє дітей. Чи стали вони також жертвами ворожого Іскандера, зможемо сказати після ДНК-аналізів, повідомив Сергій Болвінов.

На цвинтарі готують місця для масового поховання загиблих.

Це кладовище за селом, де 5 жовтня перепоховали односельця, військового, який загинув на війні. Зараз тут розчищають місця для масових поховань тих, хто прийшов на поминки.

Сергій Старіков, начальник Шевченківської селищної військової адміністрації

“Комунальні служби готують місце для поховання на цвинтарі, тому що поховати 50 чоловік – це дуже багато”.

Це був наймасовіший удар за кількістю загиблих на Харківщині, каже місцева влада. Деякі ділянки призначені для цілих сімей.

Сергій Старіков, начальник Шевченківської селищної військової адміністрації

“Працюють слідчі групи, криміналісти по впізнанню людей, тому що окремі з них в такому стані, що їх просто так не впізнаєш”.

Ховатимуть людей на двох цвинтарях, оскільки є загиблі й з сусіднього селища Шевченкового.

У селі могли бути навідники, які допомогли росіянам завдати удару по кафе.

Слідчі припускають, що точне потрапляння у приміщення з великою кількістю людей, які поминали українського військового, не може бути випадковим. З великою ймовірністю серед місцевих жителів був навідник, який передав інформацію окупантам.

Володимир Тимошко, голова обласного управління Національної поліції України у Харківській області

“Ми проводимо всі слідчі дії, спрямовані на те, щоб встановити особу, яка навела ракету на це приміщення”.

Сергій Старіков, начальник Шевченківської селищної військової адміністрації

“Я знаю, що серед тих, хто тут живуть є ще ті, кому любий «руський мир».

Місцеві також жваво обговорюють цю тему.

Олена, асистент вчительки у ліцеї

“Це не може бути таким збігом обставин. Це ж просто страшно подумати. Я не знаю, ну чому воно не прилетіло на півгодини раніше, коли вони ще не зайшли в кафе”.

Теракт у селі Гроза забрав одночасно найбільше життів в Україні від початку війни.

Нагадаю, 5 жовтня, близько 13:25, окупанти завдали ракетного удару Іскандером по кафе в селі Гроза Куп’янського район. В цей час там почалися поминки з нагоди перепоховання українського військового, уродженця цього села. На даний час відомо про 6 поранених і 51 загиблого.

Павло Велицький МГО