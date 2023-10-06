39 загиблих в селі Гроза після ракетного удару рф вже ідентифікували

Більшість осіб, загиблих після удару по селу Гроза, вдалося встановити.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

«Слідчі, криміналісти, експерти працюють без перерв і відпочинку, щоб люди могли швидше дізнатися про своїх рідних», – зазначив Сергій Болвінов.

Особи інших жертв поки не встановлені.