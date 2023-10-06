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39 загиблих в селі Гроза після ракетного удару рф вже ідентифікували

Події 21:17   06.10.2023
Оксана Якушко
39 загиблих в селі Гроза після ракетного удару рф вже ідентифікували

Більшість осіб, загиблих після удару по селу Гроза, вдалося встановити. 

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

«Слідчі, криміналісти, експерти працюють без перерв і відпочинку, щоб люди могли швидше дізнатися про своїх рідних», – зазначив Сергій Болвінов.

Особи інших жертв поки не встановлені.

Читайте також: Четверо зникли безвісти. Поліція завершила пошукові роботи у селі Гроза

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 21:17;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Більшість осіб, загиблих після удару по селу Гроза, вдалося встановити. ".