39 загиблих в селі Гроза після ракетного удару рф вже ідентифікували
Більшість осіб, загиблих після удару по селу Гроза, вдалося встановити.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
«Слідчі, криміналісти, експерти працюють без перерв і відпочинку, щоб люди могли швидше дізнатися про своїх рідних», – зазначив Сергій Болвінов.
Особи інших жертв поки не встановлені.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 21:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Більшість осіб, загиблих після удару по селу Гроза, вдалося встановити. ".