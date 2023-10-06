Четверо зникли безвісти. Поліція завершила пошукові роботи у селі Гроза

Разом із ДСНС закінчили пошукові роботи на місці влучення ракети рф в селі Гроза, повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

«Перебрали кожну цеглинку та вилучили всі рештки тіл і документи в селі Гроза. Шукати загиблих під завалами допомагали три спеціально навчені службові собаки. 6 поранених та 51 загиблий – такий результат цієї ракетної атаки росіян станом на зараз. 11 фрагментів тіл, в тому числі, дрібних, відправили на експертизу вчора», – розповів Болвінов.

Усі вилучені сьогодні залишки тіл також досліджуватимуть у ДНК-лабораторії.

«Четверо мешканців Грози зникли безвісті, серед них двоє дітей. Чи стали вони також жертвами ворожого Іскандера, зможемо сказати після закінчення ДНК-аналізів», – зазначив Болвінов.

Поліціянти також працюють і в сусідньому Шевченковому – з родичами загиблих, і в одному з харківських моргів, куди доправили тіла та фрагменти тіл жертв.