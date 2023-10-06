Четверо пропали без вести. Полиция завершила поисковые работы в селе Гроза

Вместе с ГСЧС закончили поисковые работы на месте попадания ракеты рф в селе Гроза, сообщил на своей странице в Facebook начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

«Перебрали каждый кирпич и изъяли все остатки тел и документы в селе Гроза. Искать погибших под завалами помогали три специально обученных служебных собаки. 6 раненых и 51 погибший – таков результат этой ракетной атаки россиян по состоянию на данный момент. 11 фрагментов тел, в том числе мелких, отправили на экспертизу вчера», — рассказал Болвинов.

Все изъятые сегодня остатки тел также будут исследовать в ДНК-лаборатории.

«Четверо жителей Грозы пропали без вести, среди них двое детей. Стали ли они также жертвами вражеского Искандера, сможем сказать по окончании ДНК-анализов», – отметил Болвинов.

Полицейские также работают и в соседнем Шевченковом – с родственниками погибших, и в одном из харьковских моргов, куда доставили тела и фрагменты тел жертв.