Четверо пропали без вести. Полиция завершила поисковые работы в селе Гроза
Вместе с ГСЧС закончили поисковые работы на месте попадания ракеты рф в селе Гроза, сообщил на своей странице в Facebook начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
«Перебрали каждый кирпич и изъяли все остатки тел и документы в селе Гроза. Искать погибших под завалами помогали три специально обученных служебных собаки. 6 раненых и 51 погибший – таков результат этой ракетной атаки россиян по состоянию на данный момент. 11 фрагментов тел, в том числе мелких, отправили на экспертизу вчера», — рассказал Болвинов.
Все изъятые сегодня остатки тел также будут исследовать в ДНК-лаборатории.
«Четверо жителей Грозы пропали без вести, среди них двое детей. Стали ли они также жертвами вражеского Искандера, сможем сказать по окончании ДНК-анализов», – отметил Болвинов.
Полицейские также работают и в соседнем Шевченковом – с родственниками погибших, и в одном из харьковских моргов, куда доставили тела и фрагменты тел жертв.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 18:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вместе с ГСЧС закончили поисковые работы на месте попадания ракеты рф в селе Гроза, сообщил на своей странице в Facebook начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.".