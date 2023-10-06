Live
  • Пт 06.10.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.62
  • EUR 38.54
    • 🟢

В селе Гроза ищут двух детей, предполагают, что они — среди неопознанных тел

Происшествия 11:12   06.10.2023
Оксана Горун
В селе Гроза ищут двух детей, предполагают, что они — среди неопознанных тел

Последние данные следователей о последствиях ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине сообщил начальник полиции региона Владимир Тимошко.

«Пропавшие без вести – четверо, из них двое детей (могут быть среди неопознанных)», — написал Тимошко в facebook.

Его данные о количестве погибших расходятся с данными ХОВА. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, погибли 52 человека — один из них умер в больнице. Синегубов также сообщил, что на месте вражеского ракетного удара будут просеивать пепел — в поисках фрагментов тел погибших.

Читайте также: Ночью Изюмский район атаковал «шахед», утром Купянск — артиллерия

«Работа СУ ГУНП – дополнительный осмотр места происшествия; отбор ДНК у родственников погибших и пропавших без вести; осмотр тел погибших; работа по установлению лиц, причастных к теракту. Дополнительную информацию будем сообщать», — написал Тимошко.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Количество раненых ракетным ударом по Харькову возросло — прокурор
Количество раненых ракетным ударом по Харькову возросло — прокурор
06.10.2023, 10:19
По Харькову ударили две ракеты: полиция сообщила предварительные данные
По Харькову ударили две ракеты: полиция сообщила предварительные данные
06.10.2023, 08:03
Ракетный удар по Харькову: фото и видео с мест «прилетов»
Ракетный удар по Харькову: фото и видео с мест «прилетов»
06.10.2023, 09:11
Два маленьких брата пострадали от удара ракеты РФ по Харькову: один погиб
Два маленьких брата пострадали от удара ракеты РФ по Харькову: один погиб
06.10.2023, 09:44
На месте «прилета» в Харькове нашли два тела — Синегубов
На месте «прилета» в Харькове нашли два тела — Синегубов
06.10.2023, 10:07
Ракетный удар по Харькову: под завалами может быть женщина
Ракетный удар по Харькову: под завалами может быть женщина
06.10.2023, 11:36

Новости по теме:

09:30
Уже 52 погибших: Синегубов сказал что в с. Гроза просеют пепел на месте взрыва
23:43
Обыски, экспертизы и пропавшие без вести: данные полиции об ударе по Купянщине
22:14
В кафе на Харьковщине погибли сын-военный и вдова перезахороненного бойца
21:42
Зеленский сказал, что может предотвратить массовые убийства как на Харьковщине
20:22
Ракетный удар по селу на Харьковщине: поиски тел погибших завершены (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В селе Гроза ищут двух детей, предполагают, что они — среди неопознанных тел»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 11:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последние данные следователей о последствиях ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине сообщил начальник полиции региона Владимир Тимошко".