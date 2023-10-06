В селе Гроза ищут двух детей, предполагают, что они — среди неопознанных тел

Последние данные следователей о последствиях ракетного удара по селу Гроза на Харьковщине сообщил начальник полиции региона Владимир Тимошко.

«Пропавшие без вести – четверо, из них двое детей (могут быть среди неопознанных)», — написал Тимошко в facebook.

Его данные о количестве погибших расходятся с данными ХОВА. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, погибли 52 человека — один из них умер в больнице. Синегубов также сообщил, что на месте вражеского ракетного удара будут просеивать пепел — в поисках фрагментов тел погибших.

«Работа СУ ГУНП – дополнительный осмотр места происшествия; отбор ДНК у родственников погибших и пропавших без вести; осмотр тел погибших; работа по установлению лиц, причастных к теракту. Дополнительную информацию будем сообщать», — написал Тимошко.