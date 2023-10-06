Ночью Изюмский район атаковал «шахед», утром Купянск — артиллерия

Харьковщина за прошедшие сутки подверглась ударам и обстрелам всеми возможными типами вооружений, имеющимися у россиян. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, по региону били ракетами и артиллерией, а ночью прилетал «шахед».

«Фактически 20 минут назад сообщение из города Купянска о том, что артиллерией был обстрелян многоквартирный жилой дом. По предварительной информации, пострадавших там нет. На месте работают ГСЧС и скорая, чтобы обойти все квартиры и убедиться, что там нет пострадавших», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона около 9:20 утра 6 октября.

В своем telegram-канале он проинформировал, что ночью по Харьковщине нанесли удар БПЛА «Шахед».

«Ночью враг нанес удар БПЛА типа «Шахед» по с. Пески-Радковские Изюмского района. Повреждены складское здание и техника гражданского предприятия», — написал Синегубов.

Наиболее трагичные последствия — у ракетных ударов. По Харьковщине дважды за сутки били «Искандерами». 5 октября ракета ударила в здание кафе в селе Гроза, где проходили поминки после перезахоронения погибшего военнослужащего. Погибли, по данным на утро 6 октября, 52 человека. Судьба еще нескольких неизвестна — правоохранители будут просеивать пепел на месте удара в поисках возможных фрагментов тел.

Еще две ракеты «Искандер М» утром ударили по Харькову. На данный момент известно о 25 раненых. Есть погибший — 10-летний ребенок. Его 11-месячный братишка получил травмы. Трагедия произошла в жилом доме в Основянском районе Харькова.

По информации Синегубова, вторая ракета ударила в проезжую часть. Это произошло в центре Харькова, в Киевском районе.

В течение суток враг обстреливал населенные пункты Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

«Под вражеским огнем находились г. Волчанск, с. Волчанские Хутора и с. Лиман Чугуевского района, г. Купянск, с. Первомайское Изюмского района и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары», — дополнил начальник ХОВА.