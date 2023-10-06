Вночі Ізюмський район атакував “шахед”, вранці Куп’янськ – артилерія

Харківщина минулої доби зазнала ударів та обстрілів усіма можливими типами озброєнь, які є у росіян. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, по регіону били ракетами та артилерією, а вночі прилітав “шахед”.

“Фактично 20 хвилин тому повідомлення з міста Куп’янська про те, що артилерією було обстріляно багатоквартирний житловий будинок. За попередньою інформацією, постраждалих там немає. На місці працюють ДСНС та швидка, щоб обійти всі квартири та переконатися, що там немає постраждалих“, — повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону близько 9:20 ранку 6 жовтня.

У своєму телеграм-каналі він поінформував, що вночі по Харківщині завдали удару БПЛА “Шахед”.

“Вночі ворог завдав удару БПЛА типу “Шахед” по с. Піски-Радьківські Ізюмського району. Пошкоджено складську будівлю та техніку цивільного підприємства”, – написав Синєгубов.

Найбільш трагічні наслідки – в ракетних ударів. По Харківщині двічі за добу били “Іскандерами”. 5 жовтня ракета вдарила у будівлю кафе в селі Гроза, де проходили поминки після перепоховання загиблого військовослужбовця. Загинули, за даними на ранок 6 жовтня, 52 особи. Доля ще кількох невідома – правоохоронці просіватимуть попіл на місці удару в пошуках можливих фрагментів тіл.

Ще дві ракети “Іскандер М” вранці вдарили по Харкову. На цей час відомо про 25 поранених. Є загиблий – 10-річний хлопчик. Його 11-місячний братик отримав травми. Трагедія сталася в житловому будинку в Основ’янському районі Харкова.

За інформацією Синєгубова, друга ракета вдарила у проїжджу частину. Це сталося в центрі Харкова, в Київському районі.

Протягом доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

“Під ворожим вогнем перебували м. Вовчанськ, с. Вовчанські Хутори та с. Лиман Чугуївського району, м. Куп’янськ, с. Першотравневе Ізюмського району та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.”, – доповнив начальник ХОВА.