Кількість поранених ракетним ударом по Харкову зросла – прокурор

Через ранковий удар двох ракет “Іскандер” по Харкову поранення отримали 25 людей, один загинув – це 10-річний хлопчик.

“Сьогодні російські військові близько 7-ї години ранку здійснили обстріл міста Харкова ракетами типу “Іскандер М“, унаслідок чого на даний час ми маємо 25 поранених цивільних громадян, а також одну, на жаль, загиблу дитину, якій було 10 років“, — повідомив на місці “прильоту” керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Його відео заяву опублікувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов у нацмарафоні заявив, що на місці “прильоту” в Харкові виявили два тіла.