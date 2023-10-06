Кількість поранених ракетним ударом по Харкову зросла – прокурор
Через ранковий удар двох ракет “Іскандер” по Харкову поранення отримали 25 людей, один загинув – це 10-річний хлопчик.
“Сьогодні російські військові близько 7-ї години ранку здійснили обстріл міста Харкова ракетами типу “Іскандер М“, унаслідок чого на даний час ми маємо 25 поранених цивільних громадян, а також одну, на жаль, загиблу дитину, якій було 10 років“, — повідомив на місці “прильоту” керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
Його відео заяву опублікувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов у нацмарафоні заявив, що на місці “прильоту” в Харкові виявили два тіла.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 10:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через ранковий удар двох ракет “Іскандер” по Харкову поранення отримали 25 людей, один загинув – це 10-річний хлопчик".