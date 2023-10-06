Количество раненых ракетным ударом по Харькову возросло — прокурор

Из-за утреннего удара двух ракет «Искандер» по Харькову ранения получили 25 человек, один погиб — это 10-летний ребенок.

«Сегодня российские военные около семи часов утра совершили обстрел города Харькова ракетами типа «Искандер М», в результате чего в настоящее время мы имеем 25 раненых гражданских граждан, а также одного, к сожалению, погибшего ребенка, которому было 10 лет», — сообщил на месте «прилета» руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Его видео заявление опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов в нацмарафоне заявил, что на месте «прилета» в Харькове обнаружили два тела.