Количество раненых ракетным ударом по Харькову возросло — прокурор
Из-за утреннего удара двух ракет «Искандер» по Харькову ранения получили 25 человек, один погиб — это 10-летний ребенок.
«Сегодня российские военные около семи часов утра совершили обстрел города Харькова ракетами типа «Искандер М», в результате чего в настоящее время мы имеем 25 раненых гражданских граждан, а также одного, к сожалению, погибшего ребенка, которому было 10 лет», — сообщил на месте «прилета» руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.
Его видео заявление опубликовала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов в нацмарафоне заявил, что на месте «прилета» в Харькове обнаружили два тела.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 10:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за утреннего удара двух ракет «Искандер» по Харькову ранения получили 25 человек, один погиб — это 10-летний ребенок".